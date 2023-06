Barca sospesa sull'acqua per la crisi climatica, il Garda e il Trentino diffidano la società: ''Uso improprio del lago, pubblicità offensiva che crea un danno di immagine"

La campagna di E.On non piace si territori. Il Trentino invia una diffida e si muove con Lombardia e Veneto per la rimozione di foto, immagini e messaggi: "Una pubblicità offensiva perché non si può cercare di acquisire nuovi clienti a scapito di un territorio". L'Apt: "Operazione di greenwashing che provoca un danno di immagine"

RIVA DEL GARDA. "E' un'immagine sbagliata e un danno enorme". A dirlo a Il Dolomiti è Silvio Rigatti. Il presidente dell'Azienda per il turismo Garda Dolomiti mette nel mirino la campagna della società E.On con la barca nelle acque del lago più grande d'Italia e l'allarme sulla siccità. "Tutto orchestrato con attivisti ingaggiati ad hoc, un'operazione di greenwashing per profitto e non per salvaguardare l'ambiente".

Tra i principali operatori energetici sul mercato italiano, E.On ha posizionato l'imbarcazione nell'acqua a Manerba nell'ambito di un'operazione di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. Un'iniziativa che non piace ai territori e anche la parte trentina si è scagliata contro questa campagna (Qui articolo). Da un lato il periodo siccitoso e la necessità di dover rimediare alle notizie allarmistiche che si sono diffuse, soprattutto nel mondo tedesco (Qui articolo) e il lancio di un portale per monitorare il livello del lago in tempo reale (Qui articolo), dall'altro lato le previsioni meteo che incidono sulle prenotazioni (Qui articolo). L'Azienda per il turismo ormai da settimane è impegnata con campagna di sensibilizzazione per raccontare la situazione dell'area.

Una barca sospesa a 75 centimetri dall’acqua, quelli che il lago di Garda ha perso in media negli ultimi 4 anni. "Ci sono azioni concrete per salvaguardare il Garda, da più di 30 anni per esempio non si può navigare con imbarcazioni a motore e si investe per migliorare la viabilità e la qualità della vita, ma qui la zona viene usata per fare terrorismo e per farsi pubblicità", aggiunge Rigatti. "La pioggia del mese di maggio ha riportato la situazione alla normalità e intanto viene veicolata un'immagine distorta. Per questo abbiamo chiesto alla Provincia di intervenire e piazza Dante si è mossa con grande velocità. La speranza è che venga ristabilita una corretta comunicazione".

L'ufficio legale della Provincia ha così inviato una diffida al colosso dell'energia per chiedere la rimozione di barca, foto e messaggi, ritenuti fuorvianti. "Abbiamo scoperto giovedì scorso di questa campagna che viene veicolata attraverso molti mezzi, compresi gli spot televisivi", commenta a Il Dolomiti l'assessore Roberto Failoni. "Una pubblicità offensiva del Trentino e del Garda perché non si può cercare di acquisire nuovi clienti danneggiando un territorio".

Da qui la decisione di muoversi, anche con Brescia e Verona. "Un'azione corretta e doverosa, abbiamo interessato l'avvocatura che ha inviato una diffida, la stessa lettera l'abbiamo trasmessa alla Regione Veneto e Lombardia che procedono nella stessa direzione, così da avere una posizione unitaria. E' fondamentale il dialogo con il Garda ma anche con i vicini, soprattutto se c'è un utilizzo improprio del territorio", conclude Failoni.