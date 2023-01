Dopo il lupo ucciso dai suoi simili, trovato uno sciacallo dorato annegato. De Bon: ''E' il primo nel Bellunese. Testimonia biodiversità sulle Dolomiti''

L’animale è una specie nuova per il territorio bellunese, mentre è già presente in buana parte della dorsale alpina tra Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, e mostra un’espansione cominciata tempo fa dai Balcani (zona in cui lo sciacallo è specie endemica) verso nord-ovest. Il primo caso di avvistamento nel Bellunese risale agli anni Ottanta, quando però lo sciacallo era stato scambiato per una volpe

BELLUNO. E' annegato in un canale nella zona di Celarda (Feltre) ma il ritrovamento ha un valore importante dal punto di vista scientifico perché conferma la presenza di questa specie anche in provincia di Belluno. Si tratta di uno sciacallo dorato, un maschio, con tutta probabilità annegato già da qualche giorno, del quale ''al momento, senza le analisi di laboratorio del veterinario, non è possibile identificare l’età'' spiega il consigliere provinciale delegato alla gestione faunistica, Franco De Bon.

''Il ritrovamento - prosegue De Bon - però conferma la presenza di questo animale sul territorio provinciale. Nel 2021 era stata certificata la presenza in Comelico di una coppia che si era riprodotta. In seguito, ci sono state segnalazioni in altre zone e alcune fototrappole avevano ripreso lo sciacallo anche sulla dorsale del Nevegal''. Questo ritrovamento è il primo in provincia di Belluno, mentre a dicembre era stato segnalato un investimento di sciacallo in Friuli.

''La rinaturalizzazione della nostra montagna ha riportato diverse specie ad abitare le zone lasciate libere dalla presenza umana - sottolinea il consigliere De Bon -. L’aumento degli ungulati ha riportato in provincia i predatori, come il lupo. E tra le conseguenze possibili c’è anche l’arrivo dello sciacallo, animale necrofago che si ciba anche delle carcasse lasciate dal lupo. In ogni caso, è testimonianza di una grande biodiversità, ricchezza per la natura delle Dolomiti Bellunesi''.

Intanto è stato portato all’Istituto Zooprofilattico il lupo ritrovato morto domenica sul torrente Boite, a Cancia (Borca di Cadore). Le primissime analisi di laboratorio sembrano confermare che l’animale sia morto in seguito ai morsi di altri lupi o probabilmente per questioni territoriali. La carcassa presenta infatti evidenti segni di morso al collo e al torace, ma saranno le analisi dell’unità forense di Vicenza a confermare le prime indicazioni.

''Il lupo di Borca è stato trovato morto dai nostri agenti, ma la situazione impone un ragionamento ad ampio raggio - continua il consigliere De Bon -. Per gli ungulati feriti esiste un protocollo Ispra da seguire in modo che il veterinario valuti se l’animale è nelle condizioni di essere curato o è necessario procedere con intervento di eutanasia. Sarebbe bene che questa prassi esistesse anche per i grandi carnivori. Ringrazio i nostri agenti della Polizia Provinciale e tutto il sistema di presidio del territorio, rappresentato da cacciatori e pescatori - conclude De Bon -. La loro professionalità è sempre a disposizione della tutela dell’ambiente naturale''.