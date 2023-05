Il lupo allo Stadio del Salto di Predazzo (VIDEO): quando vede l’automobilista fugge a gambe levate

Non è chiaro se i video pubblicati sul gruppo Facebook “Fiemme e Fassa il ritorno del lupo” riguardino lo stesso esemplare ma l’ipotesi non è da scartare. Il problema è che il lupo in questione potrebbe aver imparato a ottenere cibo (forse perché sfamato da qualcuno) all’interno delle aree antropizzate

Contenuto sponsorizzato

PREDAZZO. Alcuni video erano stati diffusi nei giorni scorsi e mostravano un lupo che si aggirava furtivo tra le case e le auto a Predazzo. L’ultimo avvistamento è avvenuto questa mattina, 24 maggio, nei pressi dello Stadio del Salto “Giuseppe Dal Ben” che si trova alle porte di Predazzo. In quest’occasione quando il lupo ha notato l’automobilista è fuggito a gambe levate, come accade il più delle volte.

Contenuto sponsorizzato

Non è chiaro se i video pubblicati sul gruppo Facebook “Fiemme e Fassa il ritorno del lupo” riguardino lo stesso esemplare ma l’ipotesi non è da scartare. Il problema è che il lupo in questione potrebbe aver imparato a ottenere cibo (forse perché sfamato da qualcuno) all’interno delle aree antropizzate.

Da tempo i lupi sono tornati in Trentino e di conseguenza è diventato più facile incontrarli. In queste situazioni, per evitare che i grandi carnivori si abituino alla presenza dell’uomo, bisogna evitare di mettere in atto comportamenti pericolosi (come dar loro da mangiare), cosa che molto spesso non avviene.

In questo senso è indispensabile mantenere una corretta gestione dei rifiuti che non vanno abbandonati ma devono essere conferiti solo all’interno dei bidoni. Inoltre è bene evitare di lasciare cibo all’esterno delle proprie abitazioni, anche se questo fosse destinato ai propri animali domestici.

Allo stesso modo i cani vanno tenuti al guinzaglio mentre si è a passeggio oppure in appositi recinti qualora rimanessero all’esterno. Dal canto loro le autorità provinciali dovrebbero adoperarsi per una corretta e capillare informazione.