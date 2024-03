In Veneto tanta acqua da irrigare tutto l'anno, ma non serve: ''Pochissima ne è rimasta sul territorio. A causa del caldo la neve destinata a sciogliersi in fretta''

Il bilancio dell'Anbi Veneto mostra come siano cadute tantissime precipitazioni (si è registrato un incremento del 190% rispetto alla media di stagione) ma febbraio ha anche fatto registrare 4,1 gradi in più rispetto alla media del periodo e il risultato è che anche i depositi nivali in quota sono destinati a sciogliersi molto velocemente