Dalla Provincia arrivano i tagli ai contributi per i celiaci, Pattini (Patt): ''Il Comune si attivi per aiutare i cittadini e sopperire a questi tagli''

TRENTO. Sono in aumento i celiaci in Italia. E il Trentino Alto Adige segue questo trend ma nelle scorse settimane la Giunta provinciale ha deciso di tagliare i contributi.

L'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, aveva precisato che “Il provvedimento ha recepito il decreto ministeriale che fissa i nuovi limiti di spesa individuati dopo un’attenta valutazione non solo economica”.

Dal 2015 al 2018, dati forniti dalla Provincia, il numero dei pazienti diagnosticati in Trentino è passato da 2006 a 2427 con un contestuale aumento di spesa a carico della Pat, che è passata da 2.580.526 a 3.123.640 euro.

“Sicuramente si poteva usare l'autonomia senza appiattirsi sulle decisioni governative per mantenere invariati i finanziamenti e per non penalizzare questi pazienti e le loro famiglie” è il commento del capogruppo del Patt in Comune a Trento, Alberto Pattini, che proprio questa sera porterà in consiglio una domanda di attualità attraverso la quale chiede all'Amministrazione comunale di aiutare i residenti che si troveranno in difficoltà dopo il taglio dei contributi.

“I dati – ha spiegato Pattini – ci dimostrano quante sono le persone che sul nostro territorio sono celiaci ma sono molti di più di circa tre volte in tanti non sanno di esserlo. Per giunta i dati evidenziano che sono costantemente in aumento, come sono pure in aumento le intolleranze alimentari”.

La richiesta all'Amministrazione comunale che arriva dal capogruppo del Patt è quella se s'intende “intraprendere iniziative finanziare per sopperire il taglio economico ai pazienti affetti da celiachia per l'acquisto di cibi senza glutine”