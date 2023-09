Dal "no glutine" al "no latte", in Trentino è boom di cibi 'senza': "Acquistati per moda o credendo più salutari". L'Apss: "Attenzione ai potenziali squilibri nutrizionali"

TRENTO. Prodotti senza latte, senza glutine, senza zucchero, senza lieviti vari. Affollano i supermercati e i piccoli negozi. Sono i prodotti alimentari “free from”, quelli che indicano in etichetta l’assenza di un componente e/o ingrediente. Ci sono quelli per celiaci, intolleranti al glutine, che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante mettendo sul mercato un'ampia gamma di prodotti.

In Trentino gli intolleranti sono in continuo aumento, ogni anno sono un 10% in più le persone celiache e anche altri tipi di intolleranze, nonostante i dati sia difficile averli, sono in aumento e lo testimoniano gli esperti che ogni giorno nel proprio studio o ambulatorio si trovano a fare i conti con nuove situazioni.

Una crescita esponenziale guidata, dal punto di vista dei prodotti, anche da una nuova tendenza 'salutistica' che porta i consumatori a prediligere quei prodotti che sono privi di qualcosa poiché considerati più salutari e sani; tendenza che si è diffusa ancora di più a seguito della pandemia.

L'attenzione, però, deve essere sempre mantenuta e lo ha sottolineato anche l'Azienda sanitaria del Trentino. Sui social, infatti, l'Apss ha voluto chiarire che la dieta senza glutine è una cura essenziale per i pazienti con celiachia, poiché determina la remissione dei sintomi prodotti dalla malattia e riduce il rischio di complicanze, a breve e lungo termine, che la patologia comporta. "Non è però razionale - spiega l'Apss - iniziare una dieta senza glutine al di fuori della diagnosi di celiachia". Tale dietà, spiega sempre l'Azienda sanitaria, "può addirittura riverlarsi dannosa per i potenziali squilibri nutrizionali che può causare". Solo in situazione particolari, chiarisce sempre l'Azienda sanitaria, ad esempio in pazienti con sindrome dell'intestino irritabile, può essere consigliata dal medico una dieta con riduzione del glutine che in ogni caso non va mai escluso completamente.

“Ogni settimana arriva sempre qualcuno che nonostante non abbia alcuna tolleranza decide comunque di prendersi di prodotti pensando che magari servano per dimagrire” ci racconta Laura del Mondo Senza Glutine di Trento. Uno dei punti vendita principali in Trentino per chi è intollerante al glutine con prodotti di ogni genere. Non solo pasta, birra, pane ma anche prodotti freschi che vengono realizzati dalla proprietaria nel laboratorio come focacce e pizza.

“Prima ero in via Fogazzaro – ci racconta – poi con l'aumento della gamma di prodotti a disposizione ho cercato un nuovo spazio. Il mercato sta offrendo sempre più tipologie di cibo per gli intolleranti al glutine ed è sempre piú buono”.

Ed ecco allora anche scontato sul mercato l'arrivo di un forte marketing del cibo alternativo, raccontato come ciò dovrebbe essere più leggero, sano e alla portata di qualsiasi apparato digerente che porta comprare prodotti per allergici. A confermarlo sono anche gli ultimi dati dell’indagine dell’Eurispes. Molti acquistano alimenti senza lattosio (30% rispetto il 26% nel 2019), alcuni anche senza avere un’intolleranza (18,3%); cresce anche il consumo di alimenti senza glutine (21,1% mentre nel 2019 erano il 19,3%) e per molti non si tratta di un’intolleranza (12,1%).

Una situazione simile si rileva per gli alimenti senza lievito, che vengono comprati in quasi un quinto dei casi (18,8%), sebbene nel 12,5% non vi sia una necessità medica. Si comprano in misura minore alimenti senza uova (13,3%) e di essi solo il 3,5% per intolleranza. Più elevata la percentuale di chi compra prodotti senza zucchero (23,3%), di cui il 19,8% senza che ci sia una reale intolleranza