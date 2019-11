Grandi massi precipitano sulla ciclabile, chiusa anche la strada adiacente. "Non si escludono altri distacchi"

ARCO. Una scarica di enormi massi si è abbattuta sulla ciclabile che collega Riva del Garda con Torbole, all’altezza dell'hotel Baia Azzurra dove sono arrivati anche alcuni detriti. Il distacco è avvenuto sul versante orientale, con una parte dei massi che è "piovuta" sulla ciclabile mentre altri sono atterrati nella campagna sottostante.

L’ammasso roccioso si è staccato dal Monte Brione, questo pomeriggio dopo l’ora di pranzo, per fortuna i sassi di importanti dimensioni sono stati trattenuti dalle reti di sicurezza posizionate sopra la galleria che protegge la strada statale 240. La galleria non ha subito danni ma le reti andranno sostituite.

Con ogni probabilità il distacco è dovuto alle incessanti piogge che hanno interessato la zona negli ultimi giorni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le autorità cittadine per valutare l’entità dei danni e mettere in sicurezza l’area.

Ovviamente la ciclabile è stata chiusa al traffico. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte. Per motivi di sicurezza anche l'adiacente strada statale è stata chiusa e il traffico viene deviato dalla zona del Linfano. In un comunicato la Provincia fa sapere che non si escludono altri distacchi, l'allerta è massima.

Il Monte Brione non è nuovo a simili episodi, tanto che sul versante arcense si sta progettando la costruzione di un vallotomo per proteggere le case sottostanti che alcuni anni fa vennero colpite (per fortuna senza vittime) da un enorme macigno: "Questa - ha spiegato il sindaco di Arco Alessandro Betta - è l'ennesima conferma della necessità di quest'opera".