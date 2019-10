''Li hanno uccisi a bastonate o tirandogli il collo'', ammazzati nella notte gli animali del parco Oipa di Trento

La manifestazione di Roma ha mostrato come l'asse del centrodestra sia pesantemente sbilanciato a destra (tra Lega, CasaPound e Fratelli d'Italia) e per i forzisti è tempo di decisioni. I valori liberali, europeisti e popolari della Forza Italia di qualche anno fa cozzerebbero con quelli sovranisti e populisti della Lega ma per molti la scelta di spostarsi a destra pare l'unica possibile