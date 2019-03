Rapina e aggressione al Maly Bar, Peterlana: ''Armarci e rispondere al fuoco non è la soluzione, no al far west''

TRENTO. “Piena solidarietà” alla titolare del bar Maly di via Veneto da parte del presidente della Fiepet del Trentino, Massimiliano Peterlana.

In fatto è avvenuto ieri attorno alle 15.30 (QUI L'ARTICOLO). Grazia Stenico si trovava dietro al bancone quando ad un certo punto un uomo è entrato nel locale pistola alla mano per chiedere la consegna dei soldi.



La donna però si è opposta e in quel momento è stata colpita al volto con un pugno con la mano che impugnava il calcio dell'arma.

“Va rilevato come ultimamente tanti pubblici esercizi – ha affermato Peterlana - vengono pressi d'assalto e utilizzati come un bancomat naturale. A rimetterci sempre il gestore che subisce azioni di violenza. Tanto per voler citare gli ultimi episodi di violenza o saccheggio ci sono il ristorante Dolomiti, il cinema Astra in Corso Buonarroti, il bar Sport in via Brennero. Ora, anche il Bar Mary”.

Da parte del rappresentante dei locali rispondere con le armi, però, non è la risposta giusta. “Cosa dobbiamo fare? Armarci e rispondere al fuoco non è la soluzione, non siamo più ai tempi di far west. In vari tavoli e anche come coordinamento abbiamo sollecitato un intervento della politica sul tema della sicurezza”.

La strada seguita fino ad oggi da parte di Confersercenti è quella di incontro di informazione e di potenziamento degli impianti video. “Abbiamo fatti incontri per formare i nostri associati – continua Massimiliano Peterlana – e abbiamo installato impianti di video sorveglianza. Auspichiamo un'intensificarsi di collaborazioni anche con le forze dell’ordine; intervenire tempestivamente è importante, prevenire tali fenomeni fondamentale. Da parte nostra continueremo con gli incontri formativi con i nostri associati”.