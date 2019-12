Un uomo di Rovereto e una donna di Trento trascinati per 200 metri dalla valanga sull'Altissimo. Diversi interventi in montagna per il Soccorso alpino

Il distacco nevoso, un fronte di 50 metri circa di larghezza e di 350 metri di lunghezza, ha coinvolto due escursionisti, un uomo roveretano del 1964 e una donna di Trento del 1968, che si trovavano al margine della valanga e sono stati trasportati a valle lungo il pendio per circa 200 metri ma senza essere travolti e sepolti dalla neve