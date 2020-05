A Sagron Mis il sindaco vuole ospitare M49 - Papillon: ''Sarebbe valorizzato, rispettato e aiuterebbe il territorio. Sono pronto ad un tavolo con Provincia e Ministero'

SAGRON MIS. “L'orso può vivere benissimo da noi e sarebbe un toccasana anche per la nostra zona di montagna, un'attrazione per richiamare persone, visto tra l'altro la situazione che stiamo attraversando”. Lo aveva fatto in passato ed ora che l'orso M49 – Papillon è stato nuovamente catturato e si trova al Casteller è tornato a proporlo. Stiamo parlando del sindaco Luca Gadenz di Sagron Mis che è pronto a seguire le vie ufficiali per “offrire ospitalità” ad uno degli orsi ormai più famosi d'Italia.

“La mia idea è confermata – ci dice Gadenz al telefono – adesso che l'orso è stato catturato e per fortunata non è stato ucciso, il progetto che avevo in mente può riprendere il suo cammino. Ho infatti intenzione di portarlo il prima possibile per discuterlo in Giunta e poi in Consiglio comunale. Non è una sparata come qualcuno aveva pensato in passato. M49 può essere una risorsa importante per il nostro territorio”.

M49 – Papillon è stato catturato la sera del 28 aprile, alle 21.30 quando gli uomini del Corpo Forestale del Trentino sono riusciti a trovarlo sui monti sopra Tione nelle Giudicarie. Successivamente è stato trasportato al Casteller nella nota struttura a suo tempo realizzata per la gestione degli esemplari problematici dalla quale Papillon è già fuggito a luglio dell'anno scorso. (QUI L'ARTICOLO)

Nelle ore seguenti è intervenuto anche il ministro Sergio Costa (QUI L'ARTICOLO) che aveva spiegato di aver aperto i canali per trovare una nuova collocazione all'orso e ieri il presidente Fugatti Si è detto pronto ad aiutare il ministero (QUI IL VIDEO).

“Voglio iniziare – ha spiegato il sindaco di Sagron Mis – un percorso di analisi e fattibilità di questo progetto che poi porterò nelle sedi opportune. Vorrei creare un tavolo di confronto con la Provincia e il ministero per mettere in piedi una operazione a livello istituzionale”. L'idea del sindaco, già lanciata lo scorso anno ed oggi riproposta, è quella di ospitare Papillon in una grande area a Sagron, una bella collina.

“Sarebbe di beneficio per il territorio e una occasione di rilancio – spiega Gadenz – e per tutto il Primiero un'attrazione turistica sempre, e qui voglio sottolinearlo, nel rispetto assoluto dell'orso. Per lui ci sarebbe la massima valorizzazione e non sarebbe di certo messo in un piccolo recinto da zoo”.

L'impegno, intanto, è quello di procedere per le vie ufficiali. “Tratteremo il tema il prima possibile in Giusta e poi in consiglio comunale. Avvieremo, intanto, tutti i canali istituzionali necessari”.