Coronavirus, genitori ''no-mask'' aspettavano i figli all'uscita di scuola e alla richiesta di indossare la mascherina si sono opposti: multati

BLEGGIO SUPERIORE. Dei veri e propri negazionisti, una coppia di genitori ''no mask'' tanto ottusi quanto irresponsabili. Gli agenti della polizia locale delle Giudicarie di Tione sono intervenuti davanti alla scuola di Bleggio Superiore perché hanno notato padre e madre che stavano attendendo l'uscita dei figli dall'istituto senza la mascherina.

I due coniugi, residenti in paese, non solo non hanno ottemperato ai ripetuti inviti ad indossare la mascherina formulati dagli agenti, pur essendo proprio sul passaggio obbligato di uscita di tutti gli scolari e quindi con la matematica certezza che si sarebbero trovati nel pieno di un assembramento senza protezioni, ma hanno argomentato la loro scelta disquisendo sulle valutazioni dei governi nazionale e provinciale.

Un dibattito tanto stucchevole quanto insostenibile dopo quello che è successo questa primavera in Trentino, in Italia e nel mondo e quanto sta succedendo tutt'ora di nuovo. E infatti anche gli altri genitori presenti si sono arrabbiati e forte è stata la disapprovazione nei loro confronti anche del personale scolastico impegnato a garantire il rispetto delle misure di sicurezza pur di far studiare in presenza anche i figli di questi genitori.

Agli operatori della polizia locale non è rimasto altro che applicare la sanzione prevista per la violazione dell’ordinanza del Presidente della Pat che, coordinata con le disposizioni nazionali, ammonta a 400 euro. L'intervento è avvenuto durante uno dei normali servizi di perlustrazione del territorio, concentrati in questo periodo anche nei pressi dei numerosi plessi scolastici dei comuni di competenza e che, ovviamente, in questa fase storica sono volti a garantire anche il rispetto delle regole anti-Covid.