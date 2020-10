Coronavirus, giornata drammatica in Alto Adige: 3 morti e altri 321 positivi. Sempre oltre 6 mila persone in isolamento

TRENTO. Altri 321 positivi e 3 decessi. Questo il bilancio delle ultime 24 ore in Provincia di Bolzano e il territorio altoatesino si porta a 299 morti e 6.755 casi da inizio emergenza Covid-19. Il trend della curva epidemica resta inoltre alta: il rapporto contagi/tamponi si attesta stabilmente a 12,5% a fronte dell'analisi di 2.510 tamponi, mentre sono state testate 1.172 persone.

Ci sono 127 pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 27 quelli nelle strutture private convenzionate, mentre sono sempre 12 le persone che ricorrono alla terapia intensiva. Sono 35 i cittadini in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Sono 6.289 le persone sottoposte a misure di isolamento domiciliare. Un peggioramento della curva che ha spinto la Provincia di Bolzano a sospendere i Mercatini di Natale (Qui articolo) e la sfilata dei Krampus (Qui articolo), ma anche prendere provvedimenti e limitare alcune attività per cercare di arginare la diffusione del coronavirus.

E' già arrivata l'ordinanza del presidente Arno Kompatscher per recepire l'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte. In Alto Adige scatta il coprifuoco ma i bar chiudono alle 20 e i ristoranti alle 22, mentre nelle scuole la didattica a distanza sarà portata solo negli istituti superiori al 50%: "Irrinunciabile tutelare la salute pubblica" (Qui articolo).

In Trentino il report di ieri, domenica 25 ottobre riporta invece di un morto e 104 nuovi positivi. Sono invece 13 le persone in più che devono ricorrere alle cure del sistema ospedaliero (76 persone ricorrono alle cure del sistema ospedaliero e 4 pazienti in terapia intensiva) e ci sono 122 classi attualmente in isolamento. I numeri confermano il trend dell'ultima settimana per quanto riguarda la diffusione del coronavirus sul territorio provinciale, un rapporto contagi/tamponi che si attesta tra il 5% e il 7% (Qui articolo). Sono attese le decisioni della Provincia sull'ultimo Dpcm (Qui articolo).