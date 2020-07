Coronavirus in Trentino, altri 6 positivi collegati al focolaio di Rovereto. C'è una persona ricoverata in ospedale

TRENTO. Ci sono 6 nuovi contagi sul territorio provinciale nelle ultime 24 ore, tutti riconducibili al focolaio di Rovereto. Questi i numeri comunicati da Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari per oggi, domenica 26 luglio, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Trentino. Sono 74 le persone che hanno contratto Covid-19 negli ultimi 5 giorni, quasi tutti legati al polo logistico della città della Quercia.

Il totale complessivo sale a 5.587 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. Sono 5.024 i guariti. Sono stati analizzati 1.122 tamponi (410 letti da Apss e 712 dalla Fondazione Mach), sei i test risultati positivi.

"L'Apss - comunica la Pat - conferma che nessuno dei nuovi casi individuati oggi presenta sintomi e che l’intensa attività di contact tracing sta permettendo di dettagliare giorno dopo giorno i contorni del focolaio per contribuire a circoscrivere il contagio".

Scende il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere: una sola persona che non deve ricorrere alle cure della terapia intensiva.

Il focolaio di Rovereto cresce ancora, sono 70 casi accertati a oggi: i dati più importanti sono stati registrati in questo senso nelle ultime ore con l'arrivo di altri tamponi analizzati (Qui articolo). L'allerta è scattata sabato 18 luglio quando è stato attenzionato il cluster con i primi 3 casi (Qui articolo). Nella giornata di ieri erano stati trovati 2 positivi, ma non erano collegati al cluster della città della Quercia (Qui articolo).

Dopo i sei casi di ieri, Bolzano registra altri 5 nuovi contagi da coronavirus con l'analisi, nelle ultime 24 ore, di 1.002 tamponi.

Sono 484 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare mentre rimangono 8 le persone che si trovano ricoverate in ospedale.

In totale ci sono 2.698 casi e 292 decessi da inizio emergenza in Alto Adige (Qui articolo).