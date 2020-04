Coronavirus in Trentino, ci sono 2 morti e impennata di positivi: 98 casi e si passa dal 4 al 9% nel rapporto contagi/tamponi

L'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, lunedì 27 aprile: complessivamente ci sono 4.626 casi da inizio epidemia e 407 decessi sul territorio provinciale, esclusi i 108 casi simil-Covid. Sono 1.881 guariti. I tamponi analizzati sono 1.092 per un risultato poco sotto al 9% di test positivi

TRENTO. Più 98 contagi e 2 morti con coronavirus. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, lunedì 27 aprile. Complessivamente ci sono 4.626 casi da inizio epidemia e 407 decessi sul territorio provinciale, esclusi i 108 casi simil-Covid. Sono 1.881 guariti. I tamponi analizzati sono 1.092 per un risultato poco sotto al 9% di test positivi.

"I decessi sono 2, entrambi case di riposo - spiega il presidente Maurizio Fugatti - mentre abbiamo 98 casi e 32 dei quali in Rsa. Un dato negativo, che può essere spiegato in quanto l'Apss si è concentrata a verificare le persone vicine ai contagiati per eseguire uno screening. Se è realmente questa motivazione o se ci sono altre ragioni possiamo capirlo meglio solo nei prossimi giorni. Un valore ancora interlocutorio rispetto ai numeri stabili delle ultime settimane. Se togliamo i positivi nelle Rsa, siamo intorno al 6%".

Un trend che ritorna a salire nel rapporto tampone/contagi, oggi la Provincia altoatesina ha comunicato 15 nuovi positivi un tasso prossimo al 2%, mentre in Trentino ci si attesta ancora intorno al 9%.

I decessi, invece, salgono di un'unità, attestandosi alla quota di 270. Di questi 164 sono morti negli ospedali e 106 nelle case di riposo (Qui articolo).