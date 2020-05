Coronavirus Trentino, altri 2 decessi e 48 positivi. Il rapporto contagio/tamponi si riavvicina al 3%

TRENTO. Sono 48 i nuovi infetti (di questi 3 nelle Rsa) da Covid-19 e 2 i decessi (1 in casa di riposo) registrati nelle ultime 24 ore in Trentino. Complessivamente ci sono 4.807 casi e 425 morti da inizio epidemia coronavirus. Sono 2.474 i guariti, quindi attualmente ci sono 1.908 contagiati rispetto alle 1.920 unità di ieri. Una giornata, sabato 2 maggio, nella quale è stata firmata la nuova ordinanza per avviare la fase 2 (Qui articolo).

I tamponi analizzati sono stati 1.744 (694 letti da Apss, 925 da Cibio e 125 da Fem) per un risultato che torna al 2,75% di test positivi. A fronte di un record di tamponi eseguiti, risale il tasso dopo l'1,5% di ieri, il dato più basso da inizio epidemia.

"Sono 2 i decessi - dice il presidente Maurizio Fugatti - mentre abbiamo 48 casi e 3 dei quali in Rsa. Il livello del contagio è stabile. A livello di tamponi eseguiti non siamo secondi a nessuno. Settimana prossima partiamo con i test sierologici nei 5 Comuni".

Solo 7 nuovi contagiati in Alto Adige, l'Azienda sanitaria ha esaminato 901 tamponi per uno 0,78% di test positivi. Nell'ultima settimana Bolzano è rimasta stabilmente sotto la soglia dell'1%, mentre da quasi due settimane non supera la barriera del 2%.

La Provincia di Bolzano si attesa a 2.535 casi da inizio epidemia e l'Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 43.804 tamponi su 20.036 persone. C'è un altro morto con coronavirus per un totale 279 vittime: il numero dei decessi negli ospedali è di 167 persone, mentre è di 112 quello nelle case di riposo (Qui articolo).