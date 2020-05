La nuova ordinanza di Fugatti: aprono parchi e ciclabili. Obbligo di mascherina ma non se si corre o si va in bici. Ok raggiungere la seconda casa in giornata per le manutenzioni

TRENTO. E' arrivata la nuova ordinanza del presidente Maurizio Fugatti per disciplinare l'avvio della fase 2 in Trentino di questa emergenza Covid-19. Semaforo verde alle attività sportive o motorie all'aperto in forma individuale, comprese passeggiata, corsa a piedi, uso della bici e svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale. Si parte da lunedì 4 maggio e il termine è fissato per domenica 17 maggio compreso.

Le disposizioni valgono in tutto il territorio della Provincia, ma più in generale della Regione. "Mantenendo - si legge - la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro".

E' obbligatorio indossare la mascherina nel corso di passeggiate e camminate, così come negli spostamenti per andare al supermercato, recarsi al lavoro o per raggiungere qualsiasi esercizio, "mentre nello svolgimento dell'attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bici, caccia e pesca, svolgimento di qualsiasi altro sport individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone".

Non sono soggetti all'obbligo i bambini under 6 anni e le persone con disabilità non compatibili all'uso continuativo della mascherina. Aprono le piste ciclabili, parchi e aree verdi, ma c'è il divieto di creare assembramenti e si devono seguire le regole generali. Il sindaco in questo caso può provvedere a restrizioni temporanee se non si può garantire la massima sicurezza.

"E' consentita - si legge nell'ordinanza - l'attività di toelettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità consegna dell'animale, toelettatura - ritiro dell'animale".

Ok al transito fuori Provincia per spostarsi tra Comuni diversi del Trentino, come nel caso di alcune zone del Primiero, ma non ci si può fermare in zone confinanti se non per motivi di forza maggiore. Via libera a residenti o domiciliati in Trentino la possibilità di raggiungere, nell’arco della singola giornata, le seconde case di proprietà fuori dal Comune di residenza per svolgere manutenzione ordinaria e straordinaria. Concesso anche spostamento per il cambio gomme e per il conferimento dei rifiuti nel Crm e Crz.

Parte anche l'attività di controllo dei cinghiali, mentre gli alloggi per vacanze possono aprire ma "sono autorizzate a operare limitatamente alle camere a ai posti letto in cui vengono ospitati i lavoratori di aziende autorizzate a operare ai sensi delle disposizioni nazionali e provinciali". Nulla cambia per gli orti: non più di una volta al giorno, solo un componente del nucleo familiare, limitatamente agli interventi strettamente necessari.