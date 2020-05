Coronavirus in Trentino, Stenico registra il secondo morto da inizio epidemia, Arco sale a 33 decessi. Un minorenne contagiato

TRENTO. Ci sono 4.759 casi e 423 morti da inizio epidemia coronavirus in Trentino. Sono 2.416 i guariti, mentre sono 1.920 gli attuali infetti rispetto alle 1.995 unità di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 1.203 (595 letti da Apss, 576 da Cibio e 32 da Fem) per un risultato che si dimezza rispetto a ieri e crolla all'1,5% di test positivi. Il dato più basso da inizio emergenza (Qui articolo).

Come anticipato, ci sono 5 decessi, 3 di questi sono avvenuti nelle Rsa. I morti sono avvenuti a Arco, Pieve di Bono-Prezzo, Cles, Castello-Molina di Fiemme e Stenico. A Trento ci sono 42 deceduti da inizio epidemia, 33 ad Arco e 32 Pergine, 30 a Ledro e 21 a Rovereto. Sono 20 i morti a Predazzo, 16 a Dro e Riva del Garda, 14 a Mezzolombardo e 13 a Cavedine, 12 a Pellizzano, 10 a Borgo Chiese e Nomi. Sale 10 vittime Pieve di Bono-Prezzo, quarto decesso a Cles e Castello-Molina di Fiemme e secondo morto a Stenico.

L'aggiornamento dell'Apss: 1.096 in isolamento domiciliare, 615 casi in Rsa mentre complessivi riguarda 1.294 persone, 31 nelle case di cura e 13 in strutture intermedie. Sono 137 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 13 in ventilazione semi-invasiva e 19 in ventilazione invasiva. Sono invece 283 i guariti e 2.133 i guariti clinicamente.

Sono 18 i nuovi positivi, compresi un minorenne e 6 ospiti nelle case di riposo. Ci sono 3 nuovi contagi a Trento che si porta a 590 casi da inizio epidemia e altri 3 a Pergine per un totale di 245 casi.

Più 2 a Rovereto (178 casi) e Croviana (6 casi). Un nuovo positivo a Ledro (162 casi), Borgo Chiese (98 casi), Bleggio Superiore (70 casi), Borgo d'Anaunia (35 casi) e Madruzzo (23 casi), Spiazzo (27 casi), Cembra-Lisignago (14 casi), Dimaro-Folgarida 7 casi e Valdaone (21 casi).

Tassi di contagio. Sono 5 i Comuni già attenzionati per l'alto numero di casi in rapporto alla popolazione: Vermiglio (3,3%), Canazei (4,7%) e Campitello di Fassa (5,7%), Borgo Chiese (4,9%) e Pieve di Bono-Prezzo al 5,4% (Qui articolo).

Numeri alti anche a Pellizzano che si porta a 7,6%, quindi Bleggio Superiore (4,6%), Mazzin (3,4%), Ledro (3,1%), Predazzo (2,5%), Cavedago e San Giovanni di Fassa (2,4%), Nomi (2,3%), Drena, Spiazzo, Soraga e Storo (2,2%), Pinzolo, Castello-Molina, Sella Giudicarie (2,1%), Cavedine (2%), Arco, Cavalese e Caderzone (1,9%), Giustino, Dro e Valdaone (1,8%). Il tasso a livello provinciale si attesa a 0,88%. Trento si trova a 0,49%, Rovereto a 0,4,4%, Pergine a 1,1% e Riva del Garda a 0,8%.