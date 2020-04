Coronavirus, in Veneto 8 decessi nella notte, oltre 20mila persone in isolamento. I contagi salgono a 9625

In Veneto dall'inizio dell'epidemia sono morte 499 persone, mentre quelle risultate positive al coronavirus sono 9.625 (+251). Per quanto riguarda le persone in isolamento è stata raggiunta la ragguardevole cifra di 20.275

VERONA. In Veneto continuano a salire i contagi da coronavirus, nella notte sono incrementati di 251 positivi, ma finalmente rallenta la così detta curva dei decessi, così come la pressione per i ricoveri in area non critica, calati di 14 unità, e i posti occupati nelle rianimazioni (-2).

In numeri assoluti le persone positive al covid-19, dall’inizio dell’epidemia, sono 9.625, come già anticipato nella notte fra il 31 marzo e il primo aprile i casi sono aumentati facendo segnare un +251.

I decessi purtroppo sono stati 8, facendo lievitare il totale a 473, che aumentano ulteriormente a 499 se si considerano anche in strutture extraospedaliere.

Dal bollettino della Regione Veneto si apprende che i casi attualmente positivi, ovvero i dati depurati da decessi e negativizzati, sono 8.543, quelli dei negativizzati virologici 592.

Per quanto riguarda le persone in isolamento invece, è stata raggiunta la ragguardevole cifra di 20.275.