Coronavirus, morte altre due anziane risultate positive. Allerta alta alla Rsa di Pergine: "Abbiamo una ventina di persone isolate e primi casi tra il personale sanitario''

Aumenta il numero di persone decedute per coronavirus. Colpita la Rsa di Pergine dove sarebbero risultati positivi anche tre oss e due infermieri

TRENTO. E' stata confermata la morte di due donne anziane di 97 e 89 anni che erano ospiti alla Rsa di Pergine. A confermarlo è stato il dottor Diego Pintarelli, presidente dell'Apsp Santo Spirito Fondazione Montel.

Entrambe erano risultate positive al tampone e per quanto riguarda l'89enne morta ieri sera non aveva sintomi. La morte sarebbe stata ricondotta ad un arresto cardiaco. Per l'altro caso, invece, l'anziana di 97 anni aveva una situazione sanitaria pregressa molto grave.

L'allerta alla Rsa di Pergine è molto alta. Sono infatti 19 le persone ospiti in isolamento. “Stiamo ancora aspettando il risultato di diversi tamponi e ormai qui si naviga a vista” ha spiegato Pintarelli.

Preoccupa anche la situazione tra il personale. Al momento, infatti, all'interno della Rsa di Pergine sarebbero risultati positivi, secondo quanto riferito dal presidente dell'Apsp, tre oss e due infermieri.

“Abbiamo ancora un sacco di tamponi in sospeso – ha continua – speriamo che tutto questo finisca”.

La situazione fotografata ieri pomeriggio riferiva di quattro morti per il coronavirus in Trentino, mentre i contagi erano saliti a 378 unità, 117 in più rispetto di sabato.

