Coronavirus, Zaia ai cittadini: ''Andate al pronto soccorso solo per situazioni gravi". In Veneto oltre 3800 contagi in 24 ore

Per Zaia, oggi, “Non è più un problema generale di sanità ma dipende da ogni cittadino. Purtroppo in alcuni manca il senso civico e in altri c'è il totale negazionismo dell'evidenza e il risultato è quello che dobbiamo arrivare alle restrizioni”.