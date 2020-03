Emergenza coronavirus, da Metalsistem 1 milione di euro alla sanità e oltre ventimila mascherine

In questo momento sono i camionisti che stanno tenendo unita e in vita l'Italia rifornendo supermercati, farmacie, pezzi di ricambio per mezzi di soccorso e ospedali. L'azienda lombarda per non interrompere l'attività ha predisposto l’uso di mascherine e guanti usa e getta per gli autisti durante il carico presso terzi, ma anche per i magazzinieri e gli sportellisti addetti allo scambio documentale, ha attivato assicurazioni apposite e due campagne di raccolta fondi