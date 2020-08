Maltempo, circa 20 vigili del fuoco, due imbarcazione e un'autogrù: operazione di messa in sicurezza del Sarca sul Garda

RIVA DEL GARDA. Operazioni di messa in sicurezza sul Garda. I vigili del fuoco di zona hanno posizionato le reti di contenimento alle foci del fiume Sarca.

L'attività è scattata nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, e il corpo di Riva del Garda, sotto una pioggia torrenziale, è entrato in azione.

In periodi di piogge intense ed estese a tutto il bacino idrografico del fiume, ci si attende una grossa quantità di materiali trasportati dalla corrente. Le reti posate alle foci del Sarca impediscono che rami, tronchi e materiale vario che nel tempo si è accatastato lungo le rive del corso d'acqua possa finire in tutto il lago e causare disservizi alla navigazione. In questo modo tutto viene bloccato dalle reti e poi, con un lavoro lento e delicato, raccolto e conferito in discarica.

Le operazioni hanno interessato circa 20 vigili del fuoco, due imbarcazioni, un camion con gru e alcuni mezzi di servizio. In parallelo alla caserma di viale Rovereto, sono stati gestiti e coordinati anche gli altri interventi a causa del maltempo di queste ore.

Il dipartimento di protezione civile ha modificato nel corso della giornata l'allerta emanata giovedì: da gialla è passata ad arancione. Sono previsti fino a 150 millimetri di pioggia.

Sono ore difficili nel nord-est sferzato da pioggia, grandine e raffiche di vento. L'allerta in Alto Adige è massima (Qui articolo), mentre in Trentino sono stati registrati in particolare danni per le produzioni agricole sulle Destra Adige (Qui articolo) e le criticità in Veneto sembrano ancora più grandi a causa del matempo (Qui articolo).