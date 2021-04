Coronavirus, il Trentino preme per riaprire prima del 20 aprile. Fugatti: ''Attendiamo risposte da Draghi. L'incidenza è scesa a 130''

TRENTO. “Stiamo portando avanti una pressione politica e istituzionale sul Governo centrale affinché si arrivi a delle aperture prima del 20 aprile”. A dirlo è il presidente della provincia Maurizio Fugatti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi.

Il Trentino, ha spiegato il presidente, si trova oggi con un livello di Rt di circa lo 0,8 costante rispetto la scorsa settimana e una incidenza di 130 in calo rispetto la precedente rilevazione.

“Attendiamo – ha spiegato Fugatti – risposte dal presidente Draghi sulle possibilità di apertura. Crediamo che il Governo nelle possibili rivalutazioni possa far ricomprendere anche il Trentino in zone con misure meno rigide e quindi con riaperture”.

La richiesta ripetuta già nelle scorse ore è quella di avere possibili riaperture già prima del 20 aprile. Escluso per il momento che possa essere firmata un'ordinanza. “Oggi pensare ad un'ordinanza per riaprire significa avere un fortissimo rischio di impugnativa da parte del Governo. Per questo riteniamo che la scelta migliore sia quella di fare pressione politica e istituzionale”.