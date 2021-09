Dal Trentino iniziati i trasferimenti dei profughi afghani. Partiti due pullman con destinazione Veneto e Lombardia

RIVA DEL GARDA. Il primo pullman è partito questa mattina attorno alle 8 e il secondo, invece, attorno a mezzogiorno e mezzo. E' iniziato oggi il trasferimento dei primi profughi Afghani che erano arrivati in Trentino la mattina del 25 agosto scorso.

Al momento circa la metà delle persone ospitate è partita suddivisa su due pullman. Il primo è diretto in Lombardia e invece il secondo verso il Veneto. Si tratta di trasferimenti che vengono gestiti dall'Esercito per conto del Ministero dell'Interno e con la collaborazione della Croce Rossa.

Alla base di addestramento militare di Riva del Garda rimangono metà degli Afghani per i quali è previsto il trasferimento dei prossimi giorni. Per alcuni, in particolare quattro, occorrerà attendere il termine della quarantena visto che sono risultati positivi al Covid19. La situazione è comunque sotto controllo essendoci ora anche spazi molto più ampi all'intero della struttura dove risiedono.

In Trentino lo scorso 25 agosto erano arrivati i cittadini Afghani appartenenti al programma di accoglienza e smistamento coordinato dal governo nazionale.

Si è trattato di 110 persone, fra cui anche minori, sbarcati prima all'aeroporto di Fiumicino per poi arrivare a Riva del Garda.

Per quanto riguarda i profughi partiti oggi, la loro destinazione saranno degli alloggi messi a disposizione dal Ministero sul territorio e l'obiettivo è quello di mantenere il più vicini possibili i vari nuclei famigliari.