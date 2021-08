Incendi in Sicilia, dal Trentino un contingente di 24 persone per aiutare Palermo. Partiranno oggi tre camion con alcuni furgoni

Dalla caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Riva del Garda oggi la partenza per la Sicilia di tre camion con furgoni e personale a seguito per altre 24 persone (27 comprendendo le tre per lo scouting). Si tratta di tre squadre di Vigili del fuoco volontari dei distretti di Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie

TRENTO. Sarà una missione di 10 giorni quella che vedrà protagonista un contingente della Protezione civile del Trentino di 27 persone che partirà proprio questo pomeriggio per aiutare la Sicilia nell'emergenza incendi andando a portare supporto ai soccorritori che stanno già lavorando sul posto.

Il contingente partirà dalla caserma dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda con tre camion con furgoni e personale a seguito per altre 24 persone più altre 3 che svolgeranno l'attività di scouting per preparare gli interventi a servizio delle colonne mobili di tutte le Regioni coinvolte.

Si tratta di tre squadre di Vigili del fuoco volontari dei distretti di Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie con il supporto del Servizio prevenzione rischi e Cue, del Servizio antincendi e protezione civile e del Corpo forestale. Il personale di Protezione civile del Trentino opererà in provincia di Palermo e sarà operativo da martedì mattina.



Sono in tutto una trentina le squadre delle diverse Regioni che andranno in Sicilia, regione dalla quale è stata inoltrata al Governo la richiesta di dichiarare lo stato di mobilitazione della Protezione civile.

Come avvenuto molte volte in passato e come è prassi nell'ambito della collaborazione che le strutture di Protezione civile delle Regioni assicurano al Dipartimento nazionale, anche il Trentino farà dunque la sua parte sul posto, dopo essersi attivata per il coordinamento dell'intervento in risposta alla richiesta di Roma. Verso la Sicilia sono partiti mezzi e personale specializzato nel servizio antincendi. L'auspicio è che un intervento consistente di contrasto, ancora maggiore di quello che si sta già facendo, possa essere risolutivo per estinguere le fiamme.