Trasporti, senza i no-vax il sistema tiene. Andreatta: ''Su 900 autisti gli irriducibili sono un centinaio. Sacrificare i festivi è stato salvifico''

TRENTO. ''La situazione assenze green pass è più o meno costante, anche se vi sono marginali recuperi di personale giorno per giorno''. Questo il dirigente dei trasporti della Pat Roberto Andreatta che fa il punto su quello che appare uno dei servizi più colpiti dalla presenza di no-vax tra le file dei suoi lavoratori. D'altronde c'è chi da un lato spalleggia in maniera chiara ed esplicita la ''battaglia'' no vax/no pass come l'Usb che con il suo segretario Ezio Casagranda è praticamente ogni giorno in piazza a manifestare e dall'altra c'è chi lo fa in maniera leggermente più celata come la Uil Trasporti del segretario Petrolli che solo pochi giorni fa invitava i dipendenti di Trentino trasporti a registrare le conversazioni con i controllori del green pass per eventuali azioni legali successive.

E non è un caso, probabilmente, che proprio Rovereto sia una delle zone dove si registrano più disagi. Petrolli, qualche settimana fa, comunicava che addirittura ''su un centinaio che lavorano in quell'area, più di una cinquantina non sono vaccinati. La nostra posizione, quella della Uil Trasporti, è che ognuno deve essere libero di fare quello che vuole. Siamo per la libertà di scelta''. A distanza di poco meno di un mese (quelle dichiarazioni erano del 24 settembre) la quota di no-vax è calata vistosamente e oggi parrebbe più che dimezzata. I dati della Pat dicono che la quota di autisti che non ha il vaccino per il green pass si aggira intorno al 16%, ai quali vanno tolti un altro 5%, circa, che sono quelli che stanno sopperendo con i tamponi e qualcuno si sta anche vaccinando.

''La situazione al momento è stabile - spiega il dirigente generale del Dipartimento trasporti della Pat Roberto Andreatta - e se dovesse essere questo il dato si va verso una costante diminuzione delle corse sospese. Preziosa è stata la sospensione delle corse festive che pure ha creato qualche disagio. L'avere spalmato i turni delle due domeniche sui servizi ordinari/studenti è stato un toccasana. Spiace per gli utenti domenicali ma speriamo di arrivare quanto prima alla ripresa anche di quel servizio''. Ma quanti sono gli autisti no green pass? ''Su un personale di circa 900 unità - spiega Andreatta - possiamo dire che sono circa 150 quelli senza il vaccino. Di questi una cinquantina stanno rientrando a fare il servizio con il tampone e altri che con il vaccino o stanno concludendo i 15 giorni di attesa dalla prima dose per avere il green pass''.

Quelli che, al momento, quindi, stanno facendo mancare il servizio per paura del vaccino o perché convinti di qualche complotto ai danni della libertà sono circa un centinaio. Per loro è scattata la sospensione, come era accaduto nelle scorse settimane per medici, infermieri, insegnanti e tutte quelle categorie che avevano già l'obbligo di green pass. Oggi, intanto, saranno sospese 216 corse del servizio urbano su 2.700 e 103 dell'extraurbano su 3.000.