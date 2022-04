Femminicidio, è stato scelto un unico addio e un unico manifesto funebre per Viviana e Mauro. Oggi lutto cittadino a Castello di Fiemme

TRENTO. “Improvvisamente ci hanno lasciati increduli nel più profondo dolore”, questa la frase che si legge nel necrologio di Viviana Micheluzzi e Mauro Moser.

E' stata fatta la scelta di un unico necrologio, un unico addio che si terrà oggi alle 14 nella Chiesa di Castello di Fiemme dove i figli Oscar, Ivan e Niko potranno dare l'ultimo straziante abbraccio ai propri genitori.

Una vicenda che non si può certo dimenticare quella di Viviana Micheluzzi 50 anni uccisa da Mauro Moser 56 anni con un colpo alla nuca.

L'intera comunità è stata profondamente colpita dal drammatico evento. Il sindaco di Castello Molina di Fiemme ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Oltre a questo ci sarà l'esposizione delle bandiere istituzionali in segno di lutto. Dalle ore 13 alle ore 16, inoltre, l'invito a tutto i cittadini di sospendere le attività in segno di raccoglimento e rispetto durante la celebrazione funebre.

La tragedia è avvenuta il 29 marzo. Sono ancora in corso le indagini ma secondo le prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, Mauro Moser in mattinata sarebbe andato ad acquistare una pistola semiautomatica Glock e poi avrebbe raggiunto il Dos dei Cavai a Castello di Fiemme dove si trova il terreno di famiglia e dove era presente anche Viviava Micheluzzi.

Qui ci sarebbe stata una discussione e poi Viviana sarebbe stata uccisa da un colpo di pistola che l'ha raggiunta alla nuca. I due corpi sono sti trovati poco dopo dai figli che non vedendo tornare a casa i genitori erano andati a cercarli.