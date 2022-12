L'altra epidemia, aumentano i super batteri resistenti agli antibiotici: in Italia almeno 15 mila morti all'anno e al Santa Chiara arriva una super squadra per contrastarli

TRENTO. L'impossibilità di far fronte a una serie di infezioni batteriche a causa dell'antibiotico-resistenza è uno dei principali pericoli che si stanno presentando davanti a noi. I dati dimostrano chiaramente l'entità dell'emergenza: in Italia all'anno sono registrate circa 15 mila persone morte a causa delle infezioni batteriche resistenti agli antibiotici ma i numeri reali sono molto più alti.

“Se noi non ci mettiamo nell'ordine delle idee che dobbiamo usare con razionalità e giudizio l'antibiotico concorreremo a far crescere il numero di morti causati dall'antibiotico-resistenza. Negli scorsi anni è stata fatta una stima. Dieci milioni di morti all'anno entro il 2050 saranno legate a ceppi batterici resistenti agli antibiotici. Questo dato è contenuto nel Review on Antimicrobial resistance, lo studio commissionato dall'ex primo ministro britannico David Cameron all'economista inglese Jim O'Neil” spiega a il Dolomiti, Massimiliano Lanzafame, direttore del reparto di Malattie infettive del Santa Chiara.

In Trentino la situazione, al momento, è sotto controllo, i casi di infezioni causati da questi super batteri resistenti agli antibiotici rappresentano numeri davvero bassi ma l'attenzione è molto alta visto che in altre strutture ospedaliere in regioni vicine alla nostra sono già state registrate delle vere e proprio micro-epidemie debellate con molta difficoltà e che spesso si sono incrociate con la pandemia covid.

“Nel nostro territorio – spiega Lanzafame – la sorveglianza viene fatta ma dovremmo implementarla” ed è proprio per questo che tra pochi giorni sarà ufficializzato in Trentino il primo gruppo ‘Antimicrobial Stewardship team’. Un progetto sul quale Lanzafame e una squadra di esperti sta lavorando da ormai 6 mesi e che rappresenta anche la concretizzazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza. “Si tratta di un progetto pilota che partirà all'ospedale Santa Chiara e che coinvolgerà un gruppo multidisciplinare con attività di sorveglianza e di formazione con l'obiettivo poi di esportarlo anche negli altri ospedali provinciali” afferma Lanzafame. Il team che sarà messo in campo vedrà la presenza di un infettivologo, un microbiologo, un farmacista e poi un medico e infermiera con compiti specifici nell'ambito epidemiologico. Il compito di questo gruppo sarà quello di valutare dal punto di vista pratico – clinico l'uso corretto degli antibiotici, portare avanti un'azione preventiva di controllo sulle infezioni, fare monitoraggio e sorveglianza oltre alla formazione. “E' importante diffondere – continua Lanzafame - e condividere la cultura antibiotica”.

La presenza dei batteri resistenti, purtroppo, negli ultimi anni è in continua ascesa e sono molti ormai i cosiddetti super batteri che arrivano a resistere fino a oltre il 95% degli antibiotici. “Qui in Trentino - spiega sempre il direttore del reparto di Malattie Infettive del Santa Chiara – siamo in un'isola felice ma dobbiamo tenere alta l'attenzione”. Due sono gli aspetti che stanno aprendo la strada all'antibiotico – resistenza. “I batteri resistenti – continua Lanzafame - hanno un meccanismo di trasferimento della resistenza che avviene tra di loro e coinvolge anche batteri che non sono stati sottoposti a trattamento antibiotico. Avviene per natura. Dall'altra parte assistiamo a minori investimenti nella ricerca. Fare antibiotici non frutta molto”.

A livello territoriale le azioni messe in campo devono essere soprattutto di tipo culturale. “Per contenere la resistenza ci deve essere un uso razionale degli antibiotici. Spesso i problemi non si registrano in ospedale ma sul territorio per l'uso che viene fatto proprio dei medicinali. Ci sono bambini che vengono sottoposti a trattamenti antibiotici che nel 90% dei casi non sono necessari o vengono fatti trattamenti anacronistici. E' su questi aspetti – precisa Lanzafame – che bisogna intervenire e per farlo serve formazione e soprattutto il coinvolgimento dei medici di medicina generale”.

Quello dei batteri resistenti agli antibiotici è probabilmente una delle battaglie più importanti che il sistema sanitario dovrà affrontare nei prossimi anni e non sarà semplice. “Io non faccio previsioni – spiega Lanzafame – ma ho esperienza diretta di quello che succede con le infezioni da batteri resistenti e un po' di paura ce l'ho. Spero solo che a livello di sanità provinciale e di forze politiche ci sia la massima attenzione”. Un'attenzione che a livello nazionale si deve tradurre anche in fondi, quelli che invece, come spesso accade, mancano.