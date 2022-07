Politiche, arriva la lista 'no pass' di Sara Cunial: “Porteremo in Parlamento i cittadini che eroicamente non si sono piegati”

ROMA. “Parteciperemo alle prossime elezioni politiche per portare in Parlamento i cittadini che eroicamente non si sono piegati, resistendo in nome dei valori naturali dell'umanità”. Sono queste le parole della deputata ex 5 Stelle Sara Cunial, tra i fondatori di 'Vita', la nuova lista unitaria fondata in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

La deputata, nota per le sue posizioni no vax e no pass, si appella in un comunicato alla 'resistenza italiana', sottolineando: “Dalla mobilitazione permanente e dalla protesta nelle piazze d'Italia, adesso tutti uniti fino al Parlamento per riprenderci ciò che ci appartiene”. Sono diverse le azioni portate avanti dalla stessa Cunial per ribadire la sua contrarietà alle norme anti-contagio e all'obbligo di Green pass sul posto di lavoro (per esempio l'occupazione di alcuni uffici nel palazzo della Regione Lazio, Qui Articolo, finita con una richiesta di asilo politico alla Svezia, o il supporto all'hotel 'no mask' Cavallino Bianco di San Candido, in Alto Adige, Qui Articolo).

“Stiamo unendo i movimenti spontanei – dice ora l'ex pentastellata – le associazioni, i comitati e le sigle che in questi ultimi 2 anni e mezzo hanno dato vita alla resistenza italiana con forza d'animo, coraggio e coerenza per contestare dal basso le politiche liberticide dei governi Conte e Draghi che, con la complicità di tutti i partiti e delle finte opposizioni, ci hanno spinto nella sospensione delle libertà e dei diritti costituzionali”.

L'obiettivo è “cambiare radicalmente il paradigma per rispondere alla loro tetra cultura della morte” dice Cunial, con “una visione armonica votata esclusivamente alla vita da donne e uomini liberi".