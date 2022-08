Dal fondatore di Byoblu a Marco Rizzo fino ad Ingroia, ecco chi sono i candidati trentini per la lista no-vax, anti-Ue e anti-Nato

TRENTO. Dal Partito Comunista di Marco Rizzo a Riconquistare l'Italia di Stefano d'Andrea fino Azione Civile di Antonio Ingroia e Ancora Italia di Francesco Toscano “e molte altre realtà anti-sistema”: ecco chi sono i candidati trentini di Italia Sovrana e Popolare, la lista no-vax, anti-Ue e anti-Nato.





Tra i primi punti presentati dal gruppo infatti c'è l'uscita dell'Italia sia dall'Unione europea che dalla Nato, lo stop all'obbligo vaccinale e al Green pass e la fine di tutte le restrizioni Covid, lo stop all'invio delle armi all'Ucraina e la fine delle sanzioni alla Russia.

Tra i nomi più noti della lista, che sarà candidata in tutti i collegi italiani per le politiche, ci sono quelli della senatrice uscente Bianca Laura Granato, Andrea Zhok ed Enzo Pennetta, il fondatore di Byoblu Claudio Messora e Giorgio Bianchi. Ecco i candidati per il Trentino Alto Adige:

CAMERA PLURINOMINALE

Maria Cristiano, Federico Monegaglia, Maria Rosa Avellino

CAMERA UNINOMINALE TRENTO

Gianfranco Merlin

CAMERA UNINOMINALE ROVERETO

Michele Berti

CAMERA UNINOMINALE BOLZANO

Maria Rosa Avellino

CAMERA UNINOMINALE BRESSANONE

Maria Cristiano

SENATO UNINOMINALE TRENTO

Mattia Maistri

SENATO UNINOMINALE ROVERETO

Giovanna Giugni

SENATO UNINOMINALE PERGINE

Roberto Cappelletti

SENATO UNINOMINALE BOLZANO

Ivo Fiorenza