Sanità in Trentino, Fratelli d'Italia contro il nuovo ospedale di Cavalese: ''Siamo in crisi di personale e pensiamo a cittadelle dal costo di 280 milioni di euro''

Il capogruppo Claudio Cia è intervenuto in aula sul nuovo ospedale di Cavalese: "Non siamo in grado di far funzionare nemmeno gli ambulatori dell’attuale ospedale di Fiemme nel quale abbiamo addirittura ridotto i posti letto. Quindi, prima di tutto va affrontato il problema dei problemi: il personale e la sua dignità”

TRENTO. “Siamo in crisi di personale e pensiamo a cittadelle dal costo di 280 milioni di euro”, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Cia, si scaglia contro il progetto di realizzazione di un nuovo ospedale a Cavalese.

Lo fa durante la discussione che si sta tenendo in Consiglio provinciale a seguito delle comunicazioni dell’assessora alla salute, Stefania Segnana, inerenti la carenza di medici e personale sanitario.

Nel corso degli ultimi anni, ha ricordato Cia, alle difficoltà vecchie si sono aggiunte quelle causate dal Covid. “Il problema della carenza di personale è nazionale – ha affermato - vero che siamo una terra autonoma ma non è facile affrontare un tema così vasto. I ritardi nelle prestazioni sanitarie, anche essenziali, non sono certo una novità, ma nuove sono le difficoltà del personale testimoniate dalle 100 mila giornate di assenza per malattia nel 2021: una media di un mese per ogni infermiere. La cartina al tornasole del fatto che il personale non ce la fa”.

Sempre nel 2021, ha ricordato Cia, l’Azienda “ha pagato 5 milioni di euro di straordinari”. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia il personale si dimette per il peso dei turni; perché ci sono ambienti definiti “tossici”, “basti ricordare – spiega - le vicende di ginecologia Sara Pedri esplose dopo che si era cercato per lungo tempo di minimizzare”.

In merito all’ospedale di Cavalese, l'esponente del partito di Giorgia Meloni, ha detto che “siamo in crisi di personale e pensiamo a cittadelle dal costo di 280 milioni di euro. Mentre non siamo in grado di far funzionare nemmeno gli ambulatori dell’attuale ospedale di Fiemme nel quale abbiamo addirittura ridotto i posti letto. Quindi, prima di tutto va affrontato il problema dei problemi: il personale e la sua dignità”.