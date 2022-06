Siccità e ondata di caldo, scatta l'allerta idrica in Alto Adige: razionata l'acqua a Tesimo

L'ordinanza del primo cittadino introduce una serie di limitazioni: “Si può usare l'acqua solo per bere e per lavarsi, stando attenti a non sprecarne”

BOLZANO. Dalla 'guerra dell'acqua' tra Veneto e Trentino (Qui Articolo), al livello allarmante del fiume Po (Qui Video) fino alla situazione nei laghi in alta quota (Qui Articolo), la mancanza di precipitazioni si sta facendo sentire in tutto il Paese e in Alto Adige scatta l'allerta: a Tesimo il primo cittadino raziona l'utilizzo dell'acqua con un'ordinanza.

“Si può usare l'acqua solo per bere e per lavarsi, stando attenti a non sprecarne – ha detto il sindaco Christoph Matscher ai microfoni della Rai –, è vietato l'utilizzo per le aree verdi e per i giardini. La situazione è difficile, se va avanti così dovremo chiamare i vigili del fuoco con le autobotti. Già oggi non siamo quasi più in grado di portare l'acqua a tutti gli abitanti”.

Nel frattempo l'ondata di caldo non accenna a placarsi e in Alto Adige, come in Trentino, la colonnina di mercurio supera ormai da diversi giorni abbondantemente la soglia dei 30 gradi centigradi. La situazione, come detto, è molto seria anche per quanto riguarda i corsi d'acqua ed i laghi: il Po ha infatti raggiunto i livelli minimi dal 1972 mentre in Val dei Mocheni il lago d'Erdemolo presenta già oggi livelli che di solito si raggiungono in agosto.