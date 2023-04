25 Aprile, il mondo studentesco: ''Dobbiamo portare la lotta dell'antifascismo sempre più nelle piazze e nelle strade"

La Rete degli Studenti Medi di Trento: "Crediamo nel fatto che questa giornata non debba soltanto ricordare ciò che è stato, ma aiutare anche a porre le basi per la costruzione di un Paese che lotti attivamente per proteggere la sua democrazia"

TRENTO. “Dobbiamo continuare a portare la lotta dell'antifascismo, valore sempre più messo in discussione, nelle piazze e nelle strade”. Questo il messaggio che hanno voluto lanciare quest'oggi i giovani della Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli Universitari in occasione del corteo cittadino del 25 aprile.

Una iniziativa che si è aggiunta alle tante altre sono state organizzate sia in Trentino che in Veneto con momenti di ricordo e celebrazione della Resistenza, pranzi sociali e altre attività. A Trento come già detto, si è tenuto un corteo cittadino, seguito da un pranzo popolare organizzati da Arci del trentino e dalle due associazioni studentesche che è stato occasione di aggregazione e confronto generazionale.

"Si tratta di una giornata molto importante a livello sindacale anche per studenti e studentesse" ha affermato Alberto, coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Trento "sentiamo costantemente la mancanza di veri percorsi di formazione e dibattito nelle aule scolastiche e il tema dell'antifascismo e della Liberazione necessita ora più che mai di un ripensamento collettivo anche da parte della nostra comunità studentesca. Siamo scesi in piazza oggi – ha continuato - perché crediamo nel fatto che questa giornata non debba soltanto ricordare ciò che è stato, ma aiutare anche a porre le basi per la costruzione di un Paese che lotti attivamente per proteggere la sua democrazia, allontanandosi da qualsiasi tipo di provvedimento repressivo o di esclusione, nel rispetto di ogni minoranza e soggettività".

"E' necessario" ha sottolineato Luca Pistore coordinatore di Udu Trento, "continuare a portare la lotta dell'antifascismo, valore sempre più messo in discussione, nelle piazze e nelle strade. Con memoria e impegno crediamo nell'antifascismo come mezzo trasversale ed universale, per portare avanti inclusività, parità e solidarietà".

"Questo 25 Aprile non è come tutti quelli passati: celebrare la Liberazione dell'orrore del nazifascismo e ricordare i valori della Resistenza partigiana su cui poggia la nostra Costituzione diventa sempre più importante in un contesto storico come quello che stiamo vivendo" ha dichiarato anche Marco Nimis, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Veneto: "Di fronte a una generale regressione sui diritti operata dal governo Meloni (mi riferisco alla comunità LGBTQIA+, ai migranti e al diritto di manifestazione del dissenso in generale), il cui partito affonda le radici nell'Msi e alla luce delle considerazioni sull'antifascismo della Seconda carica dello Stato La Russa e dell'Assessora Regionale Elena Donazzan, come studenti ci sentiamo in obbligo di manifestare invece la nostra fiera adesione ai valori dell'antifascismo e della Resistenza e di riflettere su come queste idee e la lotta che hanno animato debbano essere portate avanti oggi."

E conclude: "Di fronte ai recenti rigurgiti neofascisti che vediamo insinuarsi tanto nelle nostre città come nei palazzi del potere, ci troviamo di fronte al dovere di rinnovare il nostro impegno per creare spazi antifascisti nella nostra Regione, dove portare avanti e coltivare i valori della Resistenza. Un analogo lavoro va svolto nelle scuole, che devono diventare presidi antifascisti, dove nessuna dichiarazione in questo senso deve essere condannata come 'inopportuna', al fine di generare dei forti anticorpi tra noi studenti e studentesse per resistere agli orrori del passato che tentano di farsi strada in un presente e un futuro sempre più incerti."