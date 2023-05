Valdastico, dai Comuni "parere negativo" all'uscita a Rovereto sud: "Carenza di dati e informazioni"

TRENTO. Un documento che fotografa una posizione in larga parte negativa e che evidenzia una carenza di dati e informazioni, senza le quali non è possibile esprimere un parere decisivo. Ad approvarlo nello scorse ore è stato il Cal che si è espresso sulla Variante al Pup relativa all'ambito di connessione 'Corridoio Est'.

Ci sono stati 27 voti favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario, dopo l'esame della delibera della Giunta provinciale numero 1923 dell’ottobre scorso. Il tema, già molto discusso, è stato introdotto dal presidente, Paride Gianmoena e illustrato dall’assessore competente, il sindaco di Ala, Claudio Soini.

Gianmoena ha evidenziato come, in questo caso, “assuma forte rilevanza l’espressione dei territori coinvolti e di come il Cal abbia ritenuto opportuno dare prioritariamente voce agli Enti Locali che hanno presentato osservazioni in merito”. Sulla base delle osservazioni fatte è stato elaborato un documento che fotografa una posizione in larga parte negativa. Il documento, come previsto dalla legge urbanistica, verrà inviato alla Giunta provinciale.

Già nel marzo dello scorso anno, ha spiegato il sindaco Soini, era stato inviato un parere critico, riferito al documento preliminare, ed elaborato sulla base di 32 osservazioni giunte dai Comuni e dalle Comunità. Ha specificato, quindi, che sulla Variante, oggi in discussione, sono giunte al Cal sette osservazioni e altrettante ne sono state inviate alla Giunta provinciale.

Il documento, illustrato oggi, riguarda la Variante al Piano urbanistico provinciale (PUP) riferita al Corridoio est, di connessione con il Veneto, e introduce un nuovo metodo pianificatorio per i sistemi di mobilità con la creazione di ambiti di connessione intermedi che si affiancano ai corridoi di accesso e di mobilità interni.

Il documento del Cal riporta le osservazioni dei Comuni e delle Comunità evidenziando le posizioni di favore, contrarietà o criticità, ma anche la necessità per i territori interessati da volumi notevoli di traffico, come la Valsugana, di avere un quadro più chiaro e delle soluzioni infrastrutturali più definite.

Enrico Galvan, presidente della Comunità Valsugana e Tesino e sindaco di Borgo Valsugana, è intervenuto annunciando il parere favorevole al documento. Ha rimarcato la necessità di risolvere le difficoltà e i disagi, anche in tema di sicurezza che il traffico comporta sull’arteria stradale della Valsugana.

Gianni Nicolussi Zaiga, sindaco di Luserna, ha annunciato invece la sua astensione motivandola con la necessità di avere maggiore chiarezza su un quadro complessivo che tenga conto di aspetti come quelli della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico che potrebbe derivare dall’intercettare flussi turistici provenienti dalla pianura padana.

Il sindaco di Besenello, Cristian Comperini in discussione ha portato i dati del traffico in Valsugana sottolineando come si tratti in maggior parte di traffico interno. Cifre che comunque non devono pregiudicare una soluzione. In chiusura è intervenuto il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, che ha sottolineato la validità di un documento che ripercorre un iter complesso e la voce dei territori. Ha precisato, inoltre, che la Variante in discussione non verte sul sì o no alla Valdastico, ma su una soluzione urbanistica che presuppone l’uscita a Rovereto sud.