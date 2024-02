"Dinner in the sky" arriva anche sul lago di Garda: Lazise ospiterà il format che consente di pranzare o cenare sospesi a 50 metri d'altezza

La location scelta è Lazise dove, dal 7 al 13 giugno, sarà possibile prenotare il proprio posto per vivere un'esperienza diffusa ormai in tutto il mondo. A curare il menù sarà Matteo Balestra, executive chef della rinomata Loggia Bistrò di Verona

LAZISE. Pranzare, cenare o semplicemente fare un aperitivo a 50 metri d'altezza, sospesi tra le acque del lago di Garda e il cielo che sovrasta il Veneto e il Trentino. Con la possibilità di spaziare con lo sguardo sino all'orizzonte più lontano.

Un evento mozzafiato, ovviamente non adatto a chi soffre di vertigini e a chi non ama stare con i piedi ben piantati a terra. "Dinner in the sky" sbarca sul lago di Garda, precisamente a Lazise dove, dal 7 al 13 giugno prossimi, sarà possibile gustare un pasto o bere qualcosa in compagnia in una cornice assolutamente unica.

A curare il menù sarà Matteo Balestra, executive chef della rinomata Loggia Bistrò di Verona, la cui proposta culinaria sarà un mix tra i sapori e le ricette tradizionali del Garda e piatti di respiro internazionale.

"Dinner in the sky" è diventato un format ormai apprezzato e diffuso in gran parte del mondo, visto che la proposta è attualmente attiva in 70 città del pianeta. In Italia il "ristorante nel cielo" è già arrivato negli anni ospitato in location meravigliose e suggestive, come il lago di Como, la Riviera romagnola e le città di Napoli, Brescia, Trani, Caserta, Pesaro e San Benedetto del Tronto.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito solamente previa prenotazione: gli ospiti saranno portati in quota in condizioni di massima sicurezza e lì potranno abbandonarsi ad un'esperienza assolutamente particolare.