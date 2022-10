“La Macchia nera”, il podcast del Museo storico (con Francesco Filippi) che racconta l’ascesa del fascismo

La Fondazione Museo storico del Trentino lancia per la prima volta un podcast in sei puntate. L’occasione? Il centenario della marcia su Roma con cui i fascisti arrivarono al potere. In compagnia dello storico Francesco Filippi, autore ogni volta di uno spunto “pop”, fra cinema, fumetti e televisione, si ripercorreranno i passi che portarono Mussolini alla guida del Paese

Credits to Fondazione Museo storico del Trentino

TRENTO. Come arrivarono al potere i fascisti? Come una “macchia nera”, una macchia d’inchiostro che piano piano s’allarga su un foglio, fino a ricoprirne l’intera superficie. È questa la metafora che dà titolo al podcast in sei puntate lanciato dalla Fondazione Museo storico del Trentino, in uscita sulle principali piattaforme streaming per il centenario della marcia su Roma, venerdì 28 ottobre 2022.

Ideato e scritto da Tommaso Baldo e Davide Leveghi (che sul Il Dolomiti cura la rubrica “Cos’era il fascismo”), il progetto “La Macchia Nera. Come il fascismo è arrivato al potere” non è però un semplice prodotto dell’ingombrante anniversario della presa del potere fascista, il 28 ottobre di cent’anni fa, appunto. Al centro della narrazione, a cui hanno prestato la voce anche Sara Zanatta, Denis Pezzato, la vocal coach Maura Pettoruso e lo storico Francesco Filippi, c’è infatti la genesi del fenomeno fascista, il cui germe dall’Italia si diffonderà in tutta Europa (e non solo).

Nella narrazione di questo percorso che porterà il fascismo a trasformarsi da piccolo e aggressivo movimento nazionalista in forza di massa dotata di un proprio esercito, nel podcast della Fondazione non ci sarà spazio per la sola analisi storiografica. Molto di più, infatti, è “La Macchia Nera”: aneddoti esemplari, testimonianze dell’epoca, storia del Paese e spunti “pop” convivono per dare all’ascoltatore un’idea più chiara di quanto avvenne in Italia fra il 1919 e il 1922.

Storia e non solo, dunque, perché assieme alla contestualizzazione e alla storicizzazione del fenomeno fascista nel podcast della Fondazione Museo storico ci sarà uno spunto finale capace di trasportare chi ascolta negli immaginari a noi più vicini, dai fumetti al cinema, passando per la televisione. Protagonista, in questo caso, sarà lo storico Francesco Filippi, già autore di fortunate pubblicazioni sulla memoria del regime (QUI e QUI gli articoli).

Per la Fondazione Museo storico del Trentino, nondimeno, “La Macchia Nera” rappresenta un passo importante. Si tratta infatti del primo podcast prodotto in casa, l’avvio dell’utilizzo di uno strumento letteralmente “esploso” negli ultimi anni e risultato molto efficace per fare cultura e divulgazione. Prodotto della galassia History Lab, multipiattaforma del Museo che si occupa di comunicazione e divulgazione della storia (QUI un approfondimento), questo podcast sarà ascoltabile su tutte le principali piattaforme streaming, da Spreaker (QUI il link) a Spotify (QUI il link), e così via.

Sei, come detto, le puntate (con una durata di 12 minuti circa), che usciranno con cadenza settimanale, ogni venerdì, per sei settimane di seguito. Alla produzione di “La Macchia Nera. Come il fascismo è arrivato al potere” ha lavorato Matteo Gentilini, sonorizzazioni e montaggio sono di Denis Pezzato, le musiche originali del compositore Angelo Naso.