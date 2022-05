In Trentino aumentano gli infortuni sul lavoro, in 4 mesi 2765 denunce. Più che raddoppiati i casi mortali

I dati sono stati diffusi dall'Inail, a livello nazionale nel primo quadrimestre del 2022 si registra, rispetto all’analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce di infortunio un calo di quelle mortali e una crescita delle malattie professionali. Per quanto riguarda i casi mortali, a livello locale, la Provincia di Trento viene indicata come territorio con il maggiore aumento

TRENTO. In 4 mesi in Italia ci sono stati 254mila infortuni e 261 morti sul lavoro. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di aprile sono state 254.493, in aumento del 48,1% rispetto alle 171.870 del primo quadrimestre del 2021 (+47,7% rispetto alle 172.319 del periodo gennaio-aprile 2020 e +20,8% rispetto alle 210.720 del periodo gennaio-aprile 2019). Una tendenza nazionale che si riflette anche a livello locale.

DENUNCE DI INFORTUNIO

I dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano a livello nazionale per il primo quadrimestre del 2022 un incremento rispetto al 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 152.859 del 2021 ai 230.357 del 2022 (+50,7%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 27,0%, da 19.011 a 24.136.

Nello scorso mese di aprile il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un +44,3% nella gestione Industria e servizi (dai 145.569 casi del 2021 ai 210.039 del 2022), un -3,3% in Agricoltura (da 8.218 a 7.946) e un +101,9% nel Conto Stato (da 18.083 a 36.508). Si osservano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi, in particolare nei Trasporti e magazzinaggio (+160,5%), nella Sanità e assistenza sociale (+127,8%) e nelle Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+102,2%).

L’analisi territoriale evidenzia un incremento delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente nel Sud (+65,2%), seguito da Isole (+63,1%), Nord-Ovest (+57,7%), Centro (+47,9%) e Nord-Est (+29,5%). Tra le regioni con i maggiori aumenti percentuali si segnalano principalmente la Campania (+112,4%), la Liguria (+78,9%) e l’Abruzzo (+74,7%).



IL TRENTINO

Il Trentino per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, ha registrato da gennaio ad aprile 2765 denunce in aumento rispetto lo stesso periodo del 2021 quando erano stati registrati 2215 casi.

Nel primo quadrimestre di quest'anno la maggior parte sono state rilevate nel settore Industria e Servizi per un totale di 2202 casi, 149 in agricoltura ed infine nel settore indicato “Per conto dello Stato”, quindi nell'ambito pubblico, 414.

CASI MORTALI

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro lo scorso mese di aprile sono state 261, 45 in meno rispetto alle 306 registrate nel primo quadrimestre del 2021 (19 in meno rispetto alle 280 del periodo gennaio-aprile 2020 e 42 in meno rispetto alle 303 del periodo gennaio-aprile 2019).

A livello nazionale i dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano, un incremento per il primo quadrimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 solo dei casi in itinere, passati da 48 a 70, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono scesi da 258 a 191.

Dall’analisi territoriale emerge un incremento di due casi mortali nel Centro (da 56 a 58) e un decremento di 40 casi al Sud (da 87 a 47), di sei nel Nord-Ovest (da 80 a 74) e di uno nel Nord-Est (da 66 a 65). Nelle Isole il dato è stabile, con 17 decessi in entrambi i periodi.

I CASI MORTALI IN TRENTINO

In questo primo quadrimestre analizzato dall'Inail, tra le regioni con i maggiori aumenti viene segnalata la Provincia autonoma di Trento (+3) assieme alle Marche (+5 casi mortali), la Lombardia (+3) e Bolzano (+2), mentre i maggiori decrementi sono quelli di Campania (-15), Abruzzo (-10) e Molise (-6).