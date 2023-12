L'aeroporto Catullo un po' più “trentino”: via libera della Pat al diritto di prelazione per le quote Cariverona. “Strategico sia per i servizi ai cittadini che per i flussi turistici”

Con una delibera la Provincia di Trento ha confermato l'esercizio del diritto di prelazione in relazione alla vendita dell'intera quota (circa il 3%) detenuta da uno dei soci (Fondazione Cariverona). Si tratta di una decisione adottata anche dagli altri maggiori soci pubblici della società (come Comune e Provincia di Verona) e la spesa per la Pat (che incrementerà la sua partecipazione nella misura massima dello 0,36%) è prevista pari a circa 450mila euro

TRENTO. Dopo la partecipazione nell'aumento di capitale lo scorso settembre (Qui Articolo), la Provincia di Trento conferma la volontà di essere sempre più coinvolta nell'aeroporto Catullo, puntando all'acquisizione di una parte delle quote della società che gestisce lo scalo (la Catullo Spa) dalla Fondazione Cariverona (pari al 3%), dopo la vendita a Save Spa (che detiene già la maggioranza relativa della società con il 44,148% delle quote). Le autorità trentine infatti, al pari della Provincia di Verona, del Comune scaligero e della Camera di commercio veronese, hanno deciso di esercitare il loro diritto di prelazione in una delibera firmata negli ultimi giorni, grazie al quale potranno acquistare parte delle quote in proporzione alle singole partecipazioni.

“Riteniamo il Catullo e la relativa partecipazione della Pat – spiega a il Dolomiti l'assessore ai Trasporti della Provincia di Trento Mattia Gottardi – estremamente strategici per la gestione dei flussi in entrata per il nostro territorio. Sia sul piano dell'offerta di servizi ai cittadini sia sul piano dei flussi turistici. Consente una connessione con il mondo e sarà un hub strategico anche in vista dell'evento olimpico e paralimpico del 2026. Siamo il secondo socio pubblico e abbiamo ritenuto utile consolidare la nostra partecipazione di fronte alla dismissione da parte di Cariverona”.

A livello tecnico, specifica la Pat (socio diretto della società Catullo con il 14,464% del capitale sociale, dopo l'aumento di capitale deliberato a settembre, nel quale Piazza Dante ha impegnato 4,3 milioni di euro), il prezzo di acquisto offerto da Save per le quote di Fondazione Cariverona è di 23,70 euro ad azione, portando il pacchetto azionario (costituito da 118.066 azioni) ad un controvalore complessivo di poco inferiore ai 2,8 milioni di euro. Come detto, i soci ad aver esercitato il diritto di prelazione sulle quote sono diversi ed il diritto stesso quindi “spetterà a ciascun socio – si legge nella delibera – in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società”.

Nell'attuale assetto di governance mista pubblico-privata, scrive la Provincia nel documento, e nel contesto di attuazione del nuovo Piano industriale 2023-2032 (al quale è legato proprio l'aumento di capitale citato in precedenza), tra gli altri obiettivi presentati si punta a mantenere “il più possibile equilibrato il rapporto azionario tra soci pubblici e soci privati, con particolare riferimento al ruolo di Save Spa, promittente acquirente delle azioni poste in vendita da Fondazione Cariverona”. Per effetto di questa operazione quindi, dice Piazza Dante, la Pat incrementerà la propria partecipazione nella misura massima dello 0,36%, impegnando una spesa complessiva massima stimata prudenzialmente in 450.730 euro.