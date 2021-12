Altra gaffe sui social di Fugatti che si complimenta con la ''trentina'' Tania Cagnotto: dall'Acquila con la ''cq'' alla deroga per i trasporti, gli errori non finiscono mai

TRENTO. Niente da fare, le gaffe del presidente della Provincia di Trento sui suoi canali social ormai non si contano più e il campionario, sempre più esteso e variegato, si arricchisce ciclicamente di nuove perle. Si va dai clamorosi errori di ortografia come quando ha trasformato uno dei simboli del territorio, l'Aquila di San Venceslao, in una terrificante Acquila con la ''cq'' all'imbarazzante ''Banfi'' per indicare la compagna di regata (e di medaglia d'oro alle olimpiadi) del trentino Tita, Caterina Banti.

Più recentemente su Twitter si era profuso in questo ''cinguettio'' che ricordava da vicino il famoso pezzo di Branduardi, ''La Fiera dell'Est': ''Ieri A Sant'Orsola abbiamo salutato DonDaniele Laghi che dopo 11 anni che lascia la valle dei Mocheni che ora diventerà parroco a Brentonico''. E sempre in ambito sportivo era riuscito nel capolavoro di postare la foto della Serbia che esultava al posto di quella dell'Italia che aveva battuto, proprio, la Serbia agli Europei di volley complimentandosi con gli azzurri (a creare confusione al presidente era stata proprio la maglia azzurra indossata dalla Serbia nella foto scelta per il post acchiappa like mal riuscito).

Pochi giorni fa c'è stato il post propagandistico-politico che affermava, con tanto di logo ufficiale della Pat, che aveva ottenuto una deroga all'obbligo di super (anche se mai era stato in discussione l'estensione del certificato rafforzato per il trasporto pubblico) green pass sui mezzi pubblici per gli studenti. Deroga mai arrivata per nessuno e quindi un messaggio con tanto di logo ufficiale della Provincia, capace solo di creare confusione e disorientamento tra i cittadini.

La lista potrebbe continuare ed essere estesa anche ad altre importanti figure della sua maggioranza (una per tutte, indimenticabile, quella fatta da Mirko Bisesti che appena nominato assessore all'istruzione e cultura della Pat scriveva sui social: ''Appena conclusa la mia visita al Dipartimento Conoscienza", aggiungendo una terribile ''i'' alla conoscenza) ma restando al presidente il colpo piazzato oggi è di quelli notevoli: ''Complimenti alla trentina Tania Cagnotto che è stata scelta come madrina per la maratona vaccinale''. Gelo, silenzio, occhi sbarrati. Qualche bella decina di minuti che passano e poi il post è stato corretto. Non serve nemmeno spiegare perché.

I complimenti allora, li facciamo anche noi all'altoatesina Tania Cagnotto orgoglio di tutti gli italiani e campionessa assoluta di tuffi. Tante delle sue vittorie le ha condivise con la trentina Francesca Dallapè. Ma questa è un'altra storia e il presidente avrà modo di rifarsi.