Autonomia, Meloni alla Camera dimentica il Trentino e ricorda solo la Provincia di Bolzano, Zanella: ''Kompatscher perora la causa, Fugatti no''

La premier ha detto: ''Per la Provincia di Bolzano tratteremo del ripristino degli standard di autonomia che nel '92 hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria Onu''. Guglielmi: ''Con tutta probabilità si è trattato di una svista legata all'emozione del momento''. Meno accomodanti Futura e Pd: ''Sorprende che il Presidente Fugatti, quale importante riferimento territoriale di quella Lega che si fregia di essere tutrice delle autonomie, non glielo abbia fatto presente a Meloni. Che Trento sia anche per Fugatti divenuta semplicemente una "provincia del Veneto''

TRENTO. Dal presidenzialismo alle autonomie regionali passando per il rafforzamento delle competenze della Provincia Autonoma di Bolzano. Nello specifico ''per la Provincia di Bolzano tratteremo del ripristino degli standard di autonomia che nel '92 hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria Onu''. E il Trentino? Dimenticato per una svista o forse per uno specifico disegno politico, non è dato saperlo. Certo è che quell'atto citato da Meloni (la dichiarazione di chiusura della vertenza internazionale tra Austria e Italia sulla questione altoatesina, che venne consegnata dall’Austria all’Onu l’11 giugno del 1992) mise fine al contenzioso tra Austria e Italia e coincise con l’approvazione delle norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige, confluite nel "pacchetto di autonomia".

E altrettanto certo è che dal Pd a Futura passando per l'ex presidente della Pat Ugo Rossi il coro di critiche si è alzato in maniera molto forte dalla provincia di Trento, almeno da quelle che oggi sono le forze di opposizione. Silenzio, invece, dai rappresentanti della maggioranza Fugatti (l'unico che ha preso posizione è stato il vicepresidente del consiglio provinciale Luca Guglielmi che ha detto che ''con tutta probabilità si è trattata di una svista, legata anche all’emozione del momento'' ribadendo che ''la Specialità dell'Autonomia è caratteristica esclusiva della nostra Regione senza dimenticare che è sulle minoranze linguistiche trentine e bolzanine che trova le fondamenta la nostra Autonomia”) per molti vero ''motivo'' della dimenticanza odierna della premier nel suo discorso di insediamento alla Camera.

''Il motivo? Semplice - spiega proprio Zanella -. Kompatcher in ogni occasione ufficiale ha ricordato l'erosione di competenze e il conflitto istituzionale in atto, post riforma del Titolo V della Costituzione, fra Stato e Province autonome e Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per le poche competenze rimaste, chiedendo con fermezza di ripristinare almeno le competenze già in capo all'Autonomia. Fugatti no, sottovalutando la questione. Lo abbiamo visto nelle celebrazioni dei 50 anni dalla promulgazione del Secondo Statuto di Autonomia, dove, a differenza del collega della SVP, il Presidente Fugatti non ha messo la questione dell'erosione delle competenze al centro del suo intervento, come fosse cosa marginale. Ecco - conclude Zanella - che il pressing su Meloni sarà arrivato solo da Bolzano. Tutto qui. Auguri alla nostra povera Autonomia''.

''Qualcuno le ricordi che Bolzano e Trento hanno un solo statuto - spiega il consigliere provinciale Ugo Rossi - e che se parla di provincia di Bolzano deve parlare anche di Trento. Speriamo che glielo ricordino e che al Senato si corregga. Posso capire che ha tante cose in agenda ma insomma non mi pare un grande inizio per noi. Viva il Trentino e speriamo che i senatori eletti in Trentino le ricordino che lo statuto è uno solo e che ciò che vale per il Sudtirolo vale anche per il Trentino. Io per la verità speravo che il Patt, visto che ha in atto l'alleanza con l'Svp, garantisse questo risultato ma pazienza''. Pazienza anche perché il Patt con la sua strategia politica alle nazionali non è riuscito a portare a Roma nessuno e quindi spetterà al Pd difendere le prerogative dell'Autonomia (Patton siede nel gruppo delle Autonomie con l'Svp).

''Fa specie - aggiunge la parlamentare del Pd Sara Ferrari - che la neo capa del Governo Giorgia Meloni scivoli proprio su un tema di importanza strategica per il nuovo corso politico del Paese. Apprezziamo e rispettiamo le parole contenute nel discorso della presidente del Consiglio, ma siamo qui a sottolineare come lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol , abbia, appunto valenza regionale, riguardando le specialità sia della Provincia autonoma di Bolzano che per la Provincia autonoma di Trento. Compito di una Premier sarebbe quello di conoscere i fondamentali della nostra autonomia. Sorprende, poi, che il Presidente Fugatti, quale importante riferimento territoriale di quella Lega che si fregia di essere tutrice delle autonomie e promotrice delle autonomie differenziate, non glielo abbia fatto presente a Meloni. Che Trento sia anche per Fugatti divenuta semplicemente una "provincia del Veneto?".

Per la parlamentare di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi, invece, ''il discorso per la fiducia alla Camera del neopremier Giorgia Meloni contiene già una promessa mantenuta: un chiaro riferimento al regime delle autonomie. Un messaggio forte di coerenza rispetto a quanto più volte annunciato in campagna elettorale, un modo serio di intendere la politica: senza giochini e senza dietrofront, senza sotterfugi, con chiarezza e lealtà. Elettrici ed elettori del Trentino ed Alto Adige possono dunque essere rassicurati sul fatto che quanto dicevamo loro in campagna elettorale era vero. Ma anche altre importanti realtà territoriali, come ad esempio il Veneto, trovano nelle parole del premier Meloni molti motivi per ben sperare sulla strada di un’autonomia finalmente da avviare e costruire''.