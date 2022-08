Incendio Ischia Podetti, Fugatti: ''Anche in Trentino c'è un problema di gestione dei rifiuti. E' importante costruire un termovalorizzatore''

TRENTO. “Quello che è accaduto è stato grave”, usa queste parole il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti nel commentare l'incendio che è scoppiato nel pomeriggio di ieri a Ischia Podetti.

Le fiamme sono divampate nell’area della discarica e sono state estinte grazie al lavoro coordinato di oltre 80 operatori appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari di Cognola, Gardolo, Fornace, Lavis, Meano, Ravina, Romagnano, Vigolo Baselga, Sardagna e Sopramonte.

“Dobbiamo ringraziare – ha spiegato in un video Fugatti – tutti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine intervenuti. Quello della gestione dei rifiuti è un problema che riguarda anche il Trentino ed è sempre più importante costruire un termovalorizzatore sul nostro territorio che ci permetterà di gestire tutti i rifiuti trentini".

Ad oggi il Trentino, attraverso una convenzione tra le due Province, porta a Bolzano circa 12mila tonnellate di rifiuti.

In merito al fumo sprigionato dall'incendio a Ischia Podetti, nelle scorse ore è decaduta la raccomandazione di tenere le finestre chiuse nelle aree interessate. Per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura presenti in orti e giardini, l’invito alla popolazione è di lavare accuratamente con l’acqua i prodotti.