Un tavolo specifico sul tema 'baby gang' a Bolzano, Galateo (FdI): “Il primo passo per cercare al più presto soluzioni concrete”

BOLZANO. “Vittoria: in Provincia di Bolzano abbiamo ottenuto dall'assessore Deeg un tavolo specifico per affrontare il tema delle baby gang con assessore competente, Ipes, tecnici e autorità”. Sono queste le parole con le quali il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Marco Galateo ha commentato la decisione delle autorità provinciali altoatesine di organizzare un focus sul tema della delinquenza giovanile e delle baby gang.

Un tema, quello delle 'bande' di giovani, che la Destra ha più volte rilanciato nell'ultimo periodo, in seguito a diversi episodi di cronaca, sia a livello nazionale che in Regione: lo stesso Salvini pochi mesi fa era intervenuto sui social in merito ad una presunta 'baby gang' in azione all'Urban Center di Rovereto (anche se in seguito si è scoperto che i responsabili del furto avevano 45, 46 e 28 anni, Qui Articolo).

“Finalmente – scrive Galateo – il tema sarà al centro dell'attenzione della politica della Provincia, come chiesto dai cittadini. È solo il primo passo, ma molto importante per cercare soluzioni concrete quanto prima”.