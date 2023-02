Accordo con la Lega? C'è chi brucia la tessera del Patt (IL VIDEO): ''Chi è trentino autonomista si vede raggirato e menato per il naso ''

TRENTO. La tessera del Patt gettata all'interno di una stufa. Bruciata. E' questa la decisione presa nelle scorse ore da uno degli iscritti alle Stelle Alpine. Un'azione che si unisce alle tante critiche che stanno arrivando nelle ultime settimane alla guida del Patt portata avanti da Franco Panizza e Simone Marchiori. Una guida che è pronta ad un accordo con Maurizio Fugatti e la destra per un “appoggio tecnico”. (QUI L'ARTICOLO)

La votazione nelle Giunta del partito ieri sera non è stata unanime. Ci sono stati voti contrari di peso e anche astensioni. Ma il logoramento del Patt si vede anche dalla contrarietà che stanno dimostrando diversi iscritti.

“Ho fatto questo video – spiega Luca Dellantonio a il Dolomiti – per spiegare in estrema sintesi quello che può pensare un trentino autonomista che si vede raggirato e menato per il naso da un partito in cui l'acronimo è Partito Autonomista e poi diventa stampella di uno dei partiti nazionalisti italiani. Non ha senso”.

Il video è stato pubblica sui social con la scritta: “Quando l'autonomia è lo strumento per tenersi stretta la sedia”.

“Con questo mio gesto – spiega ancora Dellantonio iscritto al Patt da una decina di anni circa – io ho voluto togliermi questo corpo estraneo perchè non fa parte del mio pensiero e della mia anima politica. Io sono molto legato al mio territorio, alla storia della mia famiglia. Sono legato alla mia terra”.