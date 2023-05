Bisesti incontra alcuni rappresentanti degli studenti ma non chi protesta in tenda: “No alle passerelle elettorali, l’assessore non sta realmente ascoltando le nostre richieste”

L’incontro con alcuni componenti del Consiglio degli studenti è stato disconosciuto dagli universitari che sono accampati fuori dal palazzo della regione: “Bisesti dovrebbe incontrare noi che stiamo nelle tende ma non è nemmeno sceso per scambiare due parole”

TRENTO. Nelle scorse ore l’assessore all’istruzione, Mirko Bisesti, ha incontrato alcuni componenti del Consiglio degli studenti (c’erano il presidente Gabriele Di Fazio con Raffaele Amistadi, Gianmarco Ruvolo, Riccardo Sidoti). Il motivo? A ottobre ci sono le elezioni mentre da ieri, 15 maggio, diversi universitari si sono accampati sotto il palazzo della Regione a Trento per protestare contro il caro-affitti.

Mai come in questo periodo gli assessori della Giunta Fugatti sembrano ben disposti a incontrare le parti sociali per affrontare vari temi d’attualità. Sempre ieri le assessore Stefania Segnana (salute e politiche sociali) e Giulia Zanotelli (politiche abitative) hanno incontrato i tecnici e i componenti della Consulta provinciale delle politiche sociali promettendo “interventi nell’immediato e una riforma strutturale” per affrontare l’emergenza abitativa.

Dal canto suo Bisesti non ha voluto essere da meno: “Occorre fare il possibile per garantire l’accessibilità degli alloggi per gli universitari nel nostro territorio”, ha sottolineato l’assessore leghista. “In primo luogo per le vite di migliaia di studenti dell’Ateneo trentino, che come sappiamo sono per una quota prevalente fuorisede e devono poter vivere e studiare in Trentino a costi affrontabili”.

L’incontro con alcuni componenti del Consiglio degli studenti però è stato disconosciuto dagli universitari che sono accampati fuori dal palazzo della regione. “Bisesti dovrebbe incontrare noi che stiamo nelle tende ma non è nemmeno sceso per scambiare due parole”, accusa Luca Pistore, coordinatore di Udu nonché vicepresidente del Consiglio degli studenti. “Queste passerelle elettorali non ci piacciano, l’assessore non sta realmente ascoltando quelle che sono le nostre richieste”.

Gli “studenti in tenda” chiedono infatti di convocare un tavolo con la Provincia dove poter presentare le loro proposte fra cui: investimenti pubblici per le residenze non private; la garanzia del servizio di trasporto pubblico nelle ore notturne; l’adeguamento dei finanziamenti provinciali per Opera Universitaria; un incremento del fondo aiuto per fuorisede; un tetto all’aumento dei canoni e altri provvedimenti per tutelare gli universitari che vivono in Trentino.