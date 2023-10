Da chi si è fumato uno spinello a chi si ispira a Gandhi, da chi è fan di Sergio Leone a chi piace Fabrizio De André. Ecco le 'confessioni' dei candidati alla presidenza del Trentino

TRENTO. C'è chi si ispira a Nelson Mandela, chi a Winston Churcill. C'è chi legge Dante, chi ascolta Vasco Rossi, chi non si perde mai il film C'era una volta in America. E poi ci sono i viaggiatori, che hanno fatto il giro del mondo, e chi per spostarsi usa quasi sempre la bicicletta. Qualcuno ama mettersi ai fornelli, qualcun altro, invece, proprio non ne vuole sapere. Qualcuno di loro si è fumato uno spinello e altri sono favorevoli al matrimonio tra persone dello stesso sesso. E se volete sapere chi ha un passato da grande pattinatore e chi, invece, segue la boxe...non vi resta che proseguire la lettura.

Abbiamo deciso di presentarvi i candidati e la candidata presidente alla provincia di Trento sotto un profilo più “umano”, facendoci raccontare dalla loro voce passioni, passatempi, letture preferite, viaggi. Non ha risposto al nostro invito il candidato presidente della coalizione di centro destra Maurizio Fugatti.

MARCO RIZZO, candidato presidente per Democrazia sovrana popolare



A quale personaggio storico, politico o culturale si ispira?

Antonio Gramsci, per la profondità di visione, per la vicinanza ai lavoratori e al popolo italiano, e Sandro Pertini, per il carattere e l’onestà.



Quale festival del trentino le piace di più e perché?

I “suoni delle Dolomiti”, perché coniuga la bellezza della montagna con la grandiosità della musica.



Qual è lo sport o il passatempo che preferisce?

La boxe e il calcio intesi come sport popolari e la lettura di libri di storia come conoscenza.



Quali sono le canzoni che hanno segnato la sua vita?

Tchaikovsky concerto per violino e London calling dei Clash.



Qual è stato il viaggio più bello che ha fatto e quale vorrebbe fare una volta finita la campagna elettorale?

Euskadi, paese basco. Viaggio da giovane e da adulto. Dopo la campagna? Il Presidente del Trentino.



Quale libro porta sempre con sé?

Guerra e Pace di Tolstoj, grande romanzo e libro di storia.



E il suo film preferito?

C’era una volta in America di Sergio Leone.



Ha animali?

Pluto, un incrocio tra boxer e pastore tedesco.



Con quale mezzo di trasporto si sposta prevalentemente?

In treno e in auto, su una Dacia Duster.



A casa cucina? Se sì, quale piatto le piace cucinare?

Cucino poco, quando ho tempo faccio la “bagna cauda” in modo discreto.



Ha mai fumato uno spinello?

Si, da giovane...più o meno le guerre puniche.



E' favorevole o meno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso?

Favorevole, ma niente adozione di figli o, peggio, utero in affitto.

ELENA DARDO, candidata presidente di Alternativa

A quale personaggio storico, politico o culturale si ispira?

La violoncellista Jaqueline Duprè.

Quale festival del trentino le piace di più e perché?

Il Trento Film Festival perché si ispira alla nostra realtà

Qual è lo sport o il passatempo che preferisce?

Mountain bike e camminare nella natura

Quali sono le canzoni che hanno segnato la sua vita?

Impossibile dirlo, per me la musica è una costante e tutta meravigliosa

Qual è stato il viaggio più bello che ha fatto e quale vorrebbe fare una volta finita la campagna elettorale?

Los Roques. Finita la campagna elettorale il viaggio più bello sarebbe quello dentro alla Giunta provinciale per aiutare i cittadini trentini

Quale libro porta sempre con sé?

Storia contemporanea, di Simone Guida

E il suo film preferito?

Il paziente inglese.

Ha animali?

Ho una gattina di 16 anni, Fassi.

Con quale mezzo di trasporto si sposta prevalentemente?

Purtroppo in auto ma per lavoro anche in treno.

A casa cucina? Se sì, quale piatto le piace cucinare?

Cucino sempre non mi piace mangiare fuori. Pasta di grano saraceno col ragù fatto da me.

Ha mai fumato uno spinello?

Mai fumato niente, di nessun genere.

E' favorevole o meno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso?

Libertà di scelta per tutti.

ALEX MARINI, candidato presidente del Movimento 5 Stelle

A quale personaggio storico, politico o culturale si ispira?

Ho vissuto e lavorato molto all’estero Spagna, Belgio, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Brasile, per cui spero che il paragone con Garibaldi, l’eroe dei due mondi, non sia del tutto irrispettoso. Anche dal punto di vista politico mi ispiro alle idee di un uomo che ha saputo battersi per la libertà dei popoli a livello nazionale e internazionale. Sul piano della conciliazione, Nelson Mandela, perché ha fatto un vero e proprio miracolo. Pepe Mujica è, invece, un esempio per come ha saputo riportare la politica sul piano dell’etica.

Quale festival del trentino le piace di più e perché?

Viva i festival, soprattutto come momento di condivisione della conoscenza e di aggregazione. Se devo sceglierne uno dico il “Trento Film Festival della montagna”, che è quello che ha saputo partire da lontano guardando al futuro ed anticipando la stagione dei festival.



Qual è lo sport o il passatempo che preferisce?

Da giovane il calcio, ora le camminate all’aria aperta e le immersioni in apnea anche se il tempo per praticarli è troppo scarso.



Quali sono le canzoni che hanno segnato la sua vita?

Albachiara di Vasco Rossi, Last Kiss dei Pearl Jam e Civil War dei Guns N' Roses. Nel febbraio 1994 ero all’ultimo concerto dei Nirvana a Milano. Ora per mettermi di buonumore ascolto Ivan Graziani o Rino Gaetano.



Qual è stato il viaggio più bello che ha fatto e quale vorrebbe fare finita la campagna elettorale?

La vita è un viaggio, il più bello. Finita la campagna vorrei recuperare un po’ di tempo per passarlo con moglie e figli, magari sulla rotta Nord-Sud tra le regioni italiane.



Quale libro porta sempre con sé?

“Né comandare né obbedire, lessico libertario” di Francesco Codello. Atlante e saggi sono essenziali.

E il suo film preferito?

L’attimo fuggente. Per capire il presente andrebbe però riscoperto il cinema neorealista italiano. Impazzisco per Emir Kusturica e Ken Loach.



Ha animali?

No. In città non potrei garantire loro un livello di benessere accettabile.



Con quale mezzo di trasporto si sposta prevalentemente?

In treno sulla tratta del Brennero Rovereto-Trento-Bolzano e per le trasferte romane. Automobile per il resto.



A casa cucina? Se sì, quale piatto le piace cucinare?

Sì, direi che sono molto “italiano” in cucina visto che me la cavo sia con la pasta che con la pizza. Me la cavo con la polenta carbonera e con la polenta di patate ma non garantisco il livello qualitativo di nonni e genitori.



Ha mai fumato uno spinello?

Sì. E penso che sarebbe opportuno affrontare il discorso della legalizzazione basandosi sui fatti e non sulle ideologie.



E' favorevole o meno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso?

Sì. Difendiamo il diritto di amare e di vivere una vita insieme con diritti e doveri connessi.

SERGIO DIVINA, candidato presidente di Alleanza per il Trentino

A quale personaggio storico, politico o culturale si ispira?

A Winston Churchill, che ha risollevato le sorti dell'Europa, e a Gandhi, che ha dimostrato che si può arrivare ovunque senza violenza. Sono due figure molto diverse, ma entrambe hanno dato alla storia qualcosa di molto importante.

Quale festival del trentino le piace di più e perché?

Autumnus: è un festival che esalta il prodotti della terra trentina e che ha enormi potenzialità; sta riuscendo riuscito a fare grandi cose con risorse minime.

Qual è lo sport o il passatempo che preferisce?

In gioventù facevo parte della nazionale juniores di pattinaggio su ghiaccio. Poi mi sono innamorato di tutti gli sport. Oggi posso fare solo escursionismo perché non ho il tempo per dedicarmi ad altro. Mi piacciono anche i motori.

Quali sono le canzoni che hanno segnato la sua vita?

Ho sempre dedicato poco tempo alla musica, perché da giovane facevo tanto sport. Mi piace comunque la musica leggera italiana e tra i cantanti che mi piacciono maggiormente ci sono Celentano e Mina.

Qual è stato il viaggio più bello che ha fatto e quale vorrebbe fare finita la campagna elettorale?

Ho viaggiato in tutto il mondo e ogni paese ha peculiarità molto diverse. Ho trovato un mix eccezionale nel Messico, tra cultura, storia, archeologia, geologia. Visitando il Messico è come fare il giro del mondo.

Quale libro porta sempre con sé?

Se un libro non mi appassiona, lo interrompo dopo poche pagine. Secondo me, un libro che chi si occupa di bene pubblico dovrebbe leggere Il Principe di Niccolò Machiavelli.

E il suo film preferito?

Il gladiatore, perché racconta una storia di riscatto e conquista di libertà. Inoltre, il protagonista è stato un grande condottiero.

Ha animali?

Il cane di mia figlia, che ogni tanto devo accudire.

Con quale mezzo di trasporto si sposta prevalentemente?

In macchina.

A casa cucina? Se sì, quale piatto le piace cucinare?

Cucino solo per gli amici e inventandomi ricette con le piante, i frutti o le erbe spontanee che vado a raccogliere in natura: trassaco, asparago selvatico, radicchio dell'orso. funghi. Anzi, gli amici mi chiamano per chiedermi se ho raccolto qualcosa e se sì....via, si prepara la cena. Amo mangiare in compagnia.

Ha mai fumato uno spinello?

No, non ho mai fumato nemmeno una sigaretta, figuriamoci uno spinello.

E' favorevole o meno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso?

Credo nella libertà delle persone. Ognuno può e deve amare chi crede. Rispetto le unioni di ogni tipo. Però chiamiamole per nome: definire l'unione tra persone dello stesso sesso un matrimonio mi pare una forzatura.

FRANCESCO VALDUGA, candidato presidente per la coalizione Alleanza democratica autonomista

A quale personaggio storico, politico o culturale si ispira?

Più d'uno. In particolare Mino Martinazzoli.

Quale festival del trentino le piace di più e perché?

Oriente Occidente, perché è un festival che da quarant’anni ha aperto il dialogo e il confronto tra le due dimensioni attraverso l’arte.



Qual è lo sport o il passatempo che preferisce?

Sci e camminate.



Quali sono le canzoni che hanno segnato la sua vita?

Ce ne sarebbero molte, ma in particolare quelle di Fabrizio De André.

Qual è stato il viaggio più bello che ha fatto e quale vorrebbe fare finita la campagna elettorale?

Andata e ritorno dalle isole Eolie attraversando l’Italia.

Quale libro porta sempre con sé?

Beh, dai, sempre con me? Il libretto di istruzione della macchina...



E il suo film preferito?

L’attimo fuggente.



Ha animali?

Sì, un cane.

Con quale mezzo di trasporto si sposta prevalentemente?

Prevalentemente in auto.



A casa cucina? Se sì, quale piatto le piace cucinare?

Non spesso e cucino prevalentemente i primi.



Ha mai fumato uno spinello?

Sì, ma è stato un fatto episodico



E' favorevole o meno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso?

Favorevole

FILIPPO DEGASPERI, candidato presidente per la coalizione Onda popolare

A quale personaggio storico, politico o culturale si ispira?

Nessuno, cerchiamo l'originalità e guardiamo al futuro.

Quale festival del trentino le piace di più e perché?

Il festival dell'economia, giusto per ascoltare come gli esperti riescono a contraddirsi e a smentirsi di anno in anno su previsioni e proposte.

Qual è lo sport o il passatempo che preferisce?

Il ciclismo.

Quali sono le canzoni che hanno segnato la sua vita?

Che hanno segnato la vita non ce ne sono. Mi piace la musica in generale, a cominciare da Bach.

Qual è stato il viaggio più bello che ha fatto e quale vorrebbe fare finita la campagna elettorale?

Un bel tour della Francia, dove i cittadini, dal 1789, ci hanno insegnato che cambiare è possibile, anche se poi anche lì hanno mancato l'obiettivo.

Quale libro porta sempre con sé?

Ogni tanto rileggo la Divina Commedia, sempre attuale.

E il suo film preferito?

Quelli di Sergio Leone, a rotazione.

Ha animali?

No.

Con quale mezzo di trasporto si sposta prevalentemente?

In città sempre bicicletta.

A casa cucina?

No.

Ha mai fumato uno spinello?

No.



E' favorevole o meno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso?

Sì, la libertà sopra tutto.