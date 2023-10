Elezioni, ecco le preferenze in Alto Adige. Bocciato il segretario Svp Achammer che dimezza i voti. Crollano i partiti ''italiani''. Fratelli d'Italia piazza solo 2 seggi

BOLZANO. L'Svp cala nel voto ma il terremoto in casa Volkspartei è ancora più forte del semplice risultato elettorale (che pure è molto impattante visto che oggi l'Svp è diventato un partito ''normale'' sotto il 40% e lontano dall'epoca in cui faceva cappotto automaticamente).

Il segretario del partito, infatti, è quello che ha perso più voti in assoluto. Una bocciatura totale che ha visto Philipp Achammer perdere una cosa come 16.500 voti dimezzando letteralmente il suo consenso personale rispetto al 2018 (quando aveva preso 33.300 voti).

Un altro dato è quello del crollo di un altro big del partito, Arnold Schuler assessore uscente passato da quasi 20mila voti del 2018 agli attuali 8.340. E Kompatscher? In proporzione, rispetto ai suoi colleghi vertici di partito, tiene il colpo anche se deve registrare un calo di quasi 10mila voti ritrovandosi dai 68.201 del 2018 agli attuali 58.771. In definitiva la Südtiroler Volkspartei con 97.092 voti raggiunge il 34, 5% ( in calo rispetto il 41,9% del 2018 ) aggiudicandosi 13 seggi





Negli altri partiti anche Paul Köllensperger dimezza i suoi voti personali in 5 anni (da 29.530 a 15.409) ma al contrario dell'Svp ha candidati che fanno meglio del 2018 (una su tutti Elisabeth Maria Rieder che è passata da 3mila voti a 12.496) e quindi il risultato finale è meno impattante. Il finale è 31.201 voti con l'11,1% (in calo rispetto il 15,2% del 2018) che gli permette di avere 4 seggi.





Il botto vero è stato fatto dai Süd-Tiroler Freiheit con Sven Knoll che è passato da 9.118 voti a oltre 25.000. Il tema della sicurezza, la paura dell'altro, la volontà di chiudersi in sé stessi visto che il mondo appare un luogo sempre più instabile e pericoloso ha dato spinta alla destra tirolese che è arrivata al 10,9% ( nel 2018 aveva raggiunto il 6%) conquistando 4 seggi.





E la destra italiana? Fratelli d'Italia non sfonda come si poteva immaginare. Il partito guidato da Marco Galateo (che in 5 anni è passato da 460 voti a 2.993) è arrivato al 6% aggiudicandosi 2 seggi (il secondo è Bruno Borini con 782 voti). Un risultato, comunque, ben al di sopra di quello ottenuto cinque anni fa quando l'Alto Adige cuore – Fratelli d'Italia aveva raggiunto appena l'1,7%.

Bene anche i Verdi che dal 6.8% di cinque anni fa passano al 9% con 3 seggi che vanno a Brigitte Foppa, Sabine Giunta e Zeno Oberkofler. La lista Jwa – Wirth Anderlan creata dall'ex Schützen Jürgen Wirth Anderlan di destra e portata avanti sull'onda delle proteste no vax lanciate in passato. Ha ricevuto il 5,9% ottenendo quindi 2 seggi: quello di Anderlan Jürgen Wirth con 14.042 e Wilhelm Haller.

C'è poi il Partito Democratico che riesce a fare solo un consigliere provinciale (Sandro Repetto) con il 3,5% poco meno rispetto il 3,8% di cinque anni fa.

Anche la lista dell'ex assessore Widmann riesce a portarsi a casa un seggio con il 3,4%. Cala la Lega di Matteo Salvini che arriva al 3% ottenendo un solo seggio che non va agli assessori Bessone e Vettorato ma a Christian Bianchi. Un tonfo rispetto all'11,1% di cinque anni fa. Un seggio va anche alla Civica (2,6%) con Angelo Gennaccaro e al movimento Vita (2,6%) con Renate Holzeisen. Non riescono ad avere rappresentanti in consiglio, invece, il Movimento 5 Stelle, Enzian, Forza Italia e Centro Destra.