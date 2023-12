Il segretario del Patt in Giunta senza essere entrato con i voti, Kaswalder: "Il metodo usato crea disagio anche fra gli autonomisti" e promette 'battaglia' verso il congresso

L'ex presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder durante l'ultima seduta dai banchi di piazza Dante si è rivolto (senza nominarlo) all'assessore Marchiori. E sul futuro congresso per riunire gli autonomisti ha spiegato: "Ci deve essere trasparenza e onestà. Se si vuole far partire un progetto serio e credibile agli occhi delle persone bisogna fare in questo modo"

TRENTO. “Onestà, sincerità e dignità”. L'ex presidente del Consiglio provinciale e fondatore di Autonomisti Popolari, Walter Kaswalder, nell'ultima seduta del consiglio ha voluto ricordare le tre parole chiave che in questi anni hanno guidato il suo impegno in politico.

L'occasione è stata la sua riflessione rivolta al neo assessore del Patt, Simone Marchiori, e alle parole di quest'ultimo rilasciate alla stampa.

“I miei riferimenti non sono Panizza, ma Silvius Magnago – ha spiegato in Consiglio Kaswalder - dal quale ho imparato l’onestà, la sincerità e la dignità che non si compera in negozio ma è fondamentale in politica. Quando si gira il territorio si devono avere alle spalle gli elettori, quelli che ti hanno dato la possibilità di rappresentare le istituzioni”.

Consigliere Kaswalder, in Consiglio Provinciale ha fatto un intervento non proprio morbido nei confronti del segretario del Patt e assessore Marchiori. Come mai?

Non ho fatto nomi e non ho offeso nessuno. Credo solo di aver riportato la situazione di disagio che stanno vivendo tanti autonomisti e che mi hanno fatto presente.

In Giunta gli autonomisti sono rappresentati adeguatamente? Di quale disagio sta parlando?

Di sicuro Marchiori è un autonomista e io credo che il pensiero degli autonomisti sia rappresentato. Ma è il modo usato che non va bene. Se uno fa politica è consapevole del fatto che ci sono degli accordi, ci sono sempre stati. Consapevole di questo, non faccio candidare la persona scelta poi come tecnico. Solo così la situazione sarebbe credibile.

Invece ci troviamo con il terzo dei non eletti che viene recuperato per andare in giunta come tecnico. La gente non lo capisce. E poi ci si domanda perché vediamo questa disaffezione alla politica e al voto.

Marchiori con i voti presi non è stato eletto ma Fugatti lo ha chiamato in Giunta.

Si. Ma premetto una cosa: garantisco che a me non interessano assessorati o altri posti. Io della politica ho sempre fatto un discorso onesta e sono sempre stato chiaro. Questo ci tengo a dirlo.

Lei è stato il primo a muoversi per riunire gli autonomisti. Vi siete presentati assieme alle provinciali. A che punto siamo?

Anche qui voglio usare parole estremamente chiare. Io non ho mai chiesto di anticipare il congresso e nemmeno di posticiparlo. A me interessa che sia fatto un congresso contraddistinto da onesta e trasparenza. Come? Si chiude il tesseramento e al congresso possono partecipare tutti i tesserati. Non voglio sentire parlare di delegati, ne ho già viste troppe di queste commedie. Devono poter partecipare tutti alla votazione del segretario e del presidente.

Se si vuole far partire un progetto serio e credibile agli occhi delle persone bisogna fare in questo modo. Se no io..

Lei ha sempre il suo movimento Autonomisti Popolari. A differenza di Silvano Grisenti che ha sciolto Progetto Trentino, lei ha scelto una strada diversa.

Si Autonomisti Popolari ci sono e vanno avanti. Ho sempre detto che fino al nuovo congresso avremo il nostro direttivo. Anzi, ci stiamo radicando sempre di più e ogni giorno ho persone che mi chiamano. La gente ha voglia di fare politica e di essere rappresentata. Ma da persone coerenti che fanno della politica una questione seria.

E' come spiega agli autonomisti quello che una persona candidata e non eletta ora è in Giunta?

Bisogna sempre guardare avanti. Io mi adeguo, non faccio guerre di religione a nessuno. Ho però evidenziato un tema ed ho mostrato un disagio che evidentemente sentono in molti. Spero che questo venga recepito.