La destra attacca Piccoli: “Ha abusato del suolo ruolo per fini di una parte politica”. La replica: “Ho citato, come relatore, un fatto di cronaca, la strumentalizzazione è altrove”

TRENTO. “La strumentalizzazione politica è altrove: ho citato un fatto di cronaca per far comprendere le difficoltà di comporre situazioni complesse, come quelle che abbiamo visto riguardare tutte le coalizioni che si presenteranno al Trentino in autunno, per introdurre un passo di Alcide Degasperi”. Sono queste le parole con le quali il presidente del consiglio comunale di Trento, Paolo Piccoli, risponde all'attacco dei gruppi consiliari di centro-destra, che lo hanno accusato di aver “gravemente piegato un momento istituzionale a interessi di parte” durante la commemorazione per la scomparsa di Maria Romana Degasperi “annunciando la candidatura a presidente della Provincia, per la coalizione di sinistra, di Francesco Valduga”.

Per i gruppi consiliari di Trento Unita, Lega Salvini e Fratelli d'Italia: “Il delicato e altissimo momento commemorativo e istituzionale non permetteva assolutamente che il presidente del Consiglio Piccoli, che rappresenta tutti noi consiglieri e l'intera città, potesse abusare del proprio ruolo e strumentalizzare il momento per fini di una singola parte politica. Depositeremo una interpellanza in tal senso in Consiglio comunale, per fare chiarezza, per stigmatizzare l'uso politico e partitico delle istituzioni, nonché per far sì che ciò non possa più accadere”.

Accuse che, come anticipato, Piccoli rimanda al mittente. “Aspetto di vedere l'interpellanza – dice innanzitutto il presidente del Consiglio comunale – che peraltro, come noto ai consiglieri, sarebbe riservata all'attività della Giunta. Risponderò comunque volentieri, anche per spiegare agli interpellanti, che non mi risulta abbiano ritenuto di presenziare a quello che definiscono 'delicato e altissimo momento commemorativo' che cosa ho realmente detto”.

Durante la serata nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia infatti (“nella mia veste non istituzionale di relatore”), dice Piccoli a il Dolomiti: “Ho richiamato una nota di cronaca, presente oggi sui giornali, nell'introdurre un passo di Alcide Degasperi incentrato sulle fatiche, anche umane, che richiedono le situazioni di crisi di composizione politica. Per questo ho citato la trattativa che si stava chiudendo e che riguardava il sindaco di Rovereto e l'Alleanza democratica autonomista. Un richiamo al quale evidentemente è stato attribuito un significato diverso: come detto, forse la strumentalizzazione politica è altrove”.