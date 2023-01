La Provincia stoppa la Variante urbanistica di Tenno. L’ex sindaco Frizzi: “Avevamo avvisato l’amministrazione ma non ci hanno ascoltato”

TENNO. Aveva fatto molto discutere l’approvazione della cosiddetta Variante 10 al Piano regolatore generale di Tenno tanto che, prima della votazione, l’opposizione aveva scelto di abbandonare il Consiglio comunale criticando l’operato della Giunta guidata dal sindaco Giuliano Marocchi.

Uno dei passaggi più contestati avrebbe previsto l’abbattimento della storica gelateria “Soft Eis” che si trova in località “Le Foci”, poco distante dalla cascata del Varone. Non solo, perché per compensare il privato, dove ora sorge un oliveto terrazzato (in una zona a rischio idrogeologico), era stata prevista una nuova area fabbricabile per strutture turistico-ricettive. Il condizionale però è d’obbligo perché la Provincia ha di fatto bocciato il provvedimento.

“La Variante era già stata sospesa una prima volta perché carente sotto molti punti di vista – spiega il consigliere nonché ex sindaco Gian Luca Frizzi – ora è arrivata una seconda sospensione dalla Provincia”. L’ex sindaco parla di un “maldestro tentativo di far passare la Variante per un adeguamento alla legge Provinciale. In questo modo – prosegue – sono state create false aspettative. Sindaco e assessore hanno voluto perseverare nel loro errore, per questo si tratta di un fallimento politico oltre che amministrativo”.

Ora dall’opposizione si aspettano che, una volta corretta, la Variante torni in Consiglio comunale per essere discussa e votata nuovamente. “Se il Comune non si adegua alle richieste della Provincia la variante decade, a questo punto toccherà agli uffici comunali risolvere i problemi creati dal sindaco e dall’assessore all’urbanistica”.

Detto questo Frizzi ricorda anche la recente fuoriuscita dal gruppo di maggioranza del consigliere comunale Gerardo Gaiatto maturata dopo i contrasti con il sindaco Marocchi sulla presidenza della Comunità di Valle. “Questa Giunta – dice Frizzi – aveva vinto le elezioni per una trentina di voti mentre Gaiatto aveva raccolto 79 preferenze, vuol dire che non c’è più il sostegno dei cittadini. Per questo sarebbe meglio fare un passo indietro”.